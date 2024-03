El Álvaro de Mendaña estrena bachillerato en la Modalidad General

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El Instituto Álvaro de Mendaña de Ponferrada ofertará el nuevo Bachillerato en la Modalidad General, a partir del curso escolar 2024/2025. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León autoriza a este centro educativo a impartir las enseñanzas de esta nueva modalidad de bachillerato de la Lomloe, que aún quedaba por implantar en esta comunidad autónoma.

Se trata de una modalidad que puede resultar atractiva para un perfil de estudiante que aún no tiene claro o no desea elegir, entre ciencias, humanidades o artes, ya que quiere obtener una formación más flexible y general, no excluyente, o más adaptada y ajustada a sus intereses y expectativas académicas, profesionales o laborales, todo ello, de cara a estudios universitarios o profesionales posteriores, teniendo en cuenta, tanto los coeficientes de ponderación (coeficientes que se aplican a la calificación de una materia, en función de la relación que dicha materia tiene con los estudios de grado a los que se desea acceder), como la nota de corte de acceso al grado elegido por el estudiante y ofertado por una determinada universidad (nota de acceso del último aspirante admitido en cada convocatoria escolar).

Así, las materias que se estudian en el Bachillerato General incluyen tanto competencias científicas, socioeconómicas, humanísticas y artísticas, desde la perspectiva de una formación general interdisciplinaria, con las ventajas que esto supone: mejor comprensión de fenómenos complejos, mejor preparación para tareas creativas o de investigación, mejor capacidad de resolución de problemas o mejor disposición al trabajo en entornos colaborativos, favoreciéndose, de este modo, una mejor adaptación de las aspiraciones del estudiante al complejo y cambiante mapa del mercado laboral actual.

Los estudiantes interesados en esta nueva modalidad de bachillerato, que deseen obtener más información, pueden llamar al teléfono 987 41 46 12 o pasarse por el instituto Álvaro de Mendaña, en horario de oficina (por las mañanas, de 9 a 14 horas), o excepcionalmente, en horario de tarde (de 17 a 19.30 horas).