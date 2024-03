Tres pueblos sin médico y una manifestación semanal si Sacyl no les atiende

A los vecinos de Lillo del Bierzo, Bárcena de la Abadía y Otero de Naraguantes no les salen las cuentas con el médico de cabecera, básicamente porque son todos ellos frente a cero. Sí, hace semanas que la plaza de médico de familia que atiende a estas tres localidades de Fabero quedó desierta y no ha habido movimientos por parte de Sacyl para llenar ese vacío. Se cuentan hasta quince días con los consultorios cerrados con el perjuicio y la desazón que eso provoca en unas poblaciones envejecidas. Tan hartos están que este jueves se han echado a la calle y así lo harán todas las semanas hasta que alguien les escuche y, sobre todo, les ofrezca una solución que no pase por un taxi a la demanda o la atención en el centro de salud de Fabero.

La concentración concluyó con la lectura de un manifiesto.AYTO. DE FABERO

Las juntas vecinales de los tres pueblos y el propio Ayuntamiento de Fabero están detrás de la convocatoria de una protesta que hoy se ha celebrado frente al consultorio de Lillo, pero que irá pasando de localidad en localidad mientras la Consejería de Sanidad no garantice la llegada de un nuevo profesional médico al municipio. La alcaldesa, María Paz Martínez, ha solicitad ya una reunión con los responsables de la Consejería pero, de momento, el silencio es la única respuesta. Y, precisamente, callados no van a estar los vecinos. Algo más de 300 se congregaron en Lillo, donde también se dio lectura a un manifiesto.

Los vecinos de estos pueblos de Fabero, como todos los que están padeciendo la misma situación por la desatención generalizada de los consultorios rurales, piden "igualdad de trato", una atención sanitaria "digna" y que "no nos abandonen cuando más lo necesitamos". "Los médicos de familia son fundamentales e imprescindibles", insistieron los vecinos de viva voz y con el mensaje escrito en pancartas.

La alcaldesa le pide a Sacyl que dé una respuesta clara a sus vecinos y le recuerda una visita médica a la semana no es, para nada, suficiente para atender las necesidades de una población rural, en este caso tres, eminentemente envejecida. Por eso, mientras la Junta de Castilla y León siga obviando el interés de todos ellos, ellos seguirán concentrándose cada jueves en una localidad. Martínez advierte también del posible colapso del centro de salud de la cabecera municipal si la plaza médica destinada a estas tres poblaciones no se cubre