El nuncio del Papa carga contra la Semana Santa como "reclamo turístico" y "espectáculo teatral"

Se reconoció cansado después de un largo viaje de vuelta desde Filipinas, su país natal, y demasiadas horas sin dormir. No obstante, su mensaje fue extenso, claro y muy directo. El nuncio del Vaticano en España y en el Principado de Andorra, monseñor Bernardito Auza y Cleopas, ha sido el encargado del pregón de la Semana Santa de Ponferrada. Un discurso en el que ha defendido los valores católicos, espirituales y religiosos de esta celebración, cada vez -lamentó- menos ligada a la fe y más un reclamo turístico, económico y hasta "un gran espectáculo teatral" en un país, España, "de cultura católica más que de devoción católica", dijo.

Contra esta distorsión de la Semana Santa es "con lo que tenemos que luchar", aseguró el nuncio del Papa, haciendo alusión a un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la situación religiosa de España a principios del siglo XXI. "Se reveló que uno de cada cuatro españoles asiste o participa en los actos de la Semana Santa". Por tanto, "se expresa especialmente el fervor religioso" en un país que se declara "cada vez más laico" y en el que "los católicos practican menos su religión". Esa contradicción es -afirmó- fruto de esa evolución de la idea de la Semana Santa como "una cuestión más de índole económica que religiosa".

El nuncio y varias autoridades a su llegada al Teatro Bergidum de Ponferrada.L. DE LA MATA

“Reducir las prácticas de la Semana Santa a manifestaciones turísticas implica la quiebra del patrimonio espiritual y el abandono de valiosas tradiciones”, insistió monseñor Bernardito Auza y Cleopas sobre el escenario del Teatro Bergidum y después de firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ponferrada, donde fue recibido por el numeroso grupo de autoridades que participó en el acto, con el obispo de Astorga, Jesús Fernández; el alcalde de Ponferrada, Marco Morala; y el mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, Salvador Fernández, como anfitriones.

“Los que buscan convencernos de que la Semana Santa es una manifestación cultural para ganar dinero quieren solamente engrandecer al hombre, alejándolo de Dios”, reitero el nuncio, que defendió la procesiones y las prácticas religiosas de las fechas que ocupan como la "expresión de la fe profunda y convencida en Cristo como salvador". "No es, no será y jamás podrá ser solo una manifestación cultural y teatral. Nuestras tradiciones religiosas siempre se enraízan en la fe", defendió, criticando que "se pretenda construir artificialmente una sociedad sin fundamentos religiosos, dirigida hacia el mero goce de los bienes de la tierra".

El pregón se celebró, como marca la tradición, en el Bergidum.L. DE LA MATA

No faltaron en el discurso del nuncio del Vaticano alusiones a palabras directas y doctrinas del Papa Francisco, a quien representa en España. Por eso, reconoció que su participación en los actos de la Semana Santa de Ponferrada no solo "es un placer", sino que también "lo concibo como un deber como representante del Santo Padre".

Aunque ha sido la primera vez de monseñor Bernardito Auza y Cleopas en Ponferrada, el nombre de la ciudad no le es ajeno, sino que se familiarizó con él ya siendo un joven seminarista. "Me recuerda a una religiosa que era la administradora del seminario en el que estuve durante diez años. Se llamaba la hermana Ponferrada. En todos sus boletines semanales y sus certificaciones firmaba siempre 'vuestra sierva en el señor, sor Ponferrada'. Es un nombre que jamás he olvidado", relató el nuncio en su intervención ante los medios de comunicación antes de dar lectura al pregón.

También en la previa del acto central de la Semana Santa de Ponferrada este domingo, el diplomático del Vaticano reconoció una vinculación directa con León a través de quienes fueron sus formadores. "Hice mis estudios universitarios en la Universidad Católica Pontificia y Real Santo Tomás de Manila y la gran mayoría de mis profesores de Filosofía y teología provenían de esta zona. Así que ya en el seminario aprendí mucho de la carta geográfica de León", explicó.