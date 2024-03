El precio de saldo de tres caserones históricos que salen a la venta en el Rañadero de Ponferrada

En la calle más antigua y más decadente de Ponferrada, en pleno descenso del Camino de Santiago, se venden a precio de saldo y en un solo lote tres caserones históricos, casi tres palacios urbanos edificados entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. En total, suman más de mil doscientos metros cuadrados, tienen fachadas señoriales de piedra, con balcones y una luminosa galería de madera en uno de los casos, están situados al pie de la zona más bulliciosa del casco antiguo, la más visitada por los turistas. Y se venden, sí, por menos de medio millón de euros.

Menos de medio millón de euros —exactamente 480.000 euros— por 1.236 metros cuadrados hacen que la venta de los tres caserones situados en la conexión de la plaza de la Encina con la calle del Rañadero parezca un chollo inmobiliario; el metro cuadrado de tres edificios históricos, doblemente protegidos por las declaraciones de Bien de Interés Cultural del Camino de Santiago y del propio casco antiguo de Ponferrada, saldría a poco más de 388 euros cuando la media de Ponferrada era en febrero de este año 777 euros para inmuebles residenciales, según los datos del portal especializado idealista.com. En cualquier otra ciudad a la inmobiliaria se los quitarían de las manos. Como también se venden por separado, cabría la posibilidad, incluso, de que cualquiera pudiera adquirir el caserón del medio de 184 metros cuadrados en el número cuatro del Rañadero por apenas 90.000 euros, el de 590 metros y dos pisos en el número seis de la plaza de la Encina por 2880.000 euros. O aún mejor, el de 462 metros cuadrados en el número seis de la calle del Rañadero por 140.000 euros. El precio del metro cuadrado aquí sería incluso más bajo; apenas 303 euros.

¿Dónde está el misterio?

Quizá en la propia decadencia de la calle del Rañadero y en la inversión añadida que sería necesaria para poner los tres edificios en condiciones. Los tres están acordonados por vallas desde que hace unos días cayeran algunos cascotes del inmueble más alto. Y para hacerlos habitables haría falta invertir al menos un millón de euros, según las estimación del gerente de la Inmobiliaria Berrocal, Joaquín Manuel Díaz Calleja, intermediario con el propietario de los tres inmuebles.

El gerente de Inmobiliaria Berrocal, Joaquín Manuel Díaz Calleja, en el pozo o nevero del patio de caserón del número seis de la plaza de la Encina.L. DE LA MATA

Un millón y medio de euros por 1.236 metros cuadrados cargados de historia en pleno casco antiguo ya es otra cosa, pero sigue siendo un precio barato, en plena subida del mercado, por tres inmuebles que pueden conectarse entre sí —el callejo que separa el más alto de los dos más antiguos forma parte de la propiedad— y que encierran toda la esencia de la ciudad que fue Ponferrada hace más de dos siglos. Cuando el Rañadero era la calle de los oficios, la calle de paso hacia el único puente de Ponferrada en lo que hoy es La Puebla.

La fecha exacta en la que se edificaron no la conoce el historiador y experto en la burguesía del siglo XIX en Ponferrada Miguel José García González Jota. Los de un piso con balcones y dinteles de piedra, estima Jota, se levantaron a finales del siglo XVIII. Y el tercero, con arcos de medio punto y una gran galería en el segundo piso, «puede ser de principios del siglo XIX». Los caserones llevan cuatro décadas vacíos, con excepción de un periodo de tiempo que no se alargó demasiado a finales de los años ochenta en el que la Basílica de la Encina utilizó el inmueble que cierra la plaza como albergue temporal y que tiene un pozo de siete metros, quizás un nevero de los tiempos en los que no había electricidad, en un patio interior.

Allí, en el bajo cobijado por los arcos de piedra existió una de las tiendas de telas más populares de Ponferrada durante el siglo XX, el siglo del carbón; el establecimiento de Sinforiano Fernández Castro que comercializaba tejidos, prendas de vestir y mantonería y que presumía de ser la que más barato vendía en la plaza de la Encina, el lugar que hasta 1943 acogió un transitado mercado los miércoles y los domingos, y que después se trasladó a los sábados.

El gerente de Berrocal en una de las habitaciones que dan al arranque del Rañadero en la plaza de la Encina.L. DE LA MATA

Eran los años en los que la plaza de la Basílica era el centro del comercio en la ciudad, antes de la guerra. Y junto a la tienda de tejidos de Sinforiano, en la misma plaza se encontraban la zapatería Galán, de la familia de la actriz Mapi Galán, que vendía todo tipo de calzado, incluidas almadreñas, el estanco La Lucha de Benjamín Nieto, de la familia del fotógrafo emigrado a Madrid Vicente Nieto Canedo, la Frutería Manila de los hermanos Tahoces, Tejidos y Confecciones el Sol, o la popular Confitería Romero. Hoy algunas habitaciones del enorme edificio de la tienda de Sinforiano, antiguo albergue provisional, han sido vandalizadas por grafiteros que han dejado sus firmas coloridas en las paredes.

Miguel Jota, que ha consultado los censos de la parroquia de la Encina, ha comprobado que en ese edificio con arcos vivía en 1868 Miguel Vega, comerciante de telas de Sotillo de Cabrera que alojaba en su casa al sacerdote jubilado Antonio Álvarez.

En el número cuatro de Rañadero también funcionó hasta finales de los setenta o principios de los ochenta la tienda de Foto Madrid, uno de los fotógrafos oficiales de la asociación La Obrera, Daniel Martínez Lipiz, explica Miguel Jota. Cuando el gerente de Berrocal se lo enseña al periodista, la puerta de cristal todavía conserva publicidad de Agfa Color.

Bodega del edificio donde termina la plaza de la Encina.L. DE LA MATA

El mismo salón vandalizado del edificio de la plaza de la Encina.L. DE LA MATA

En ese mismo inmueble de 184 metros cuadrados, y hasta que cerró por la misma época, hace medio siglo, la mujer que tocaba la pianola y cantaba en la Basílica de la Encina, Lola Castedo y su marido Benito vendieron recuerdos de la Virgen y objetos religiosos. En la penumbra del local se intuye hoy la hornacina donde colocaban las figuras de La Morenica cuando la inmobiliaria abre la puerta. Un edificio, el que hoy ocupa el número cuatro del Rañadero, dividido en dos viviendas y donde también residieron los populares churreros Dominga Reñones y Manuel Cuadrado, que tenían su kiosko en la plaza cuenta Jota, que nació en el barrio y aún recuerda aquella plaza y aquella calle del Rañadero donde también estuvo un cuartelillo de la Guardia Civil con seis números y un sargento hasta los años treinta, más animada y llena de gente. «Era un barrio muy dinámico, de gente obrera y de artesanos», recuerda. Aquel Rañadero donde dos mujeres solteras, las hermanas Toña y María, Las Mimesicas las llamaban, se asomaban a la ventana para ver la vida pasar, vecinas del último de los tres caserones vacíos, arruinados si no aparece un inversor dispuesto a remediarlo, que hoy se venden a precio de saldo en la calle más antigua y también la más decadente de Ponferrada.

Local donde estuvo la tienda de telas y ropa de Sinforiano Fernández Castro, que presumía de ser la más barata de la ciudadL. DE LA MATA