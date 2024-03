Olegario Ramón: «A día de hoy, la plantilla del Consejo Comarcal está completa»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal, fue protagonista del programa La Tertulia , que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Durante casi una hora, fue entrevistado por el director de La 8, Germán Gavela; el responsable de Informativos, Manuel Domínguez, y el delegado de este periódico, Manuel C. Cachafeiro.

VISITAS INSTITUCIONALES

«El Consejo es bastante desconocido» . Olegario Ramón hizo balance del recorrido que está realizando por los ayuntamientos de la comarca, y su conclusión, casi en el ecuador de esas visitas, es que el Consejo Comarcal es una institución todavía «bastante desconocida, para los propios bercianos e incluso en los ayuntamientos». El presidente comarcal explicó que hay servicios más conocidos como medio ambiente o el Banco de Tierras que otros, como el centro de atención a drogodependientes o menores, o empleo y emprendimiento. Reconoció su «sorpresa» por ese desconocimiento y dijo que «sobre todo, agradecen que les visites en el territorio».

INSTITUCIÓN

«La plantilla, a día de hoy, está completa» . Sobre la situación interna de la institución, con varias bajas entre los funcionarios por traslados y enfermedad, aseguró que fue un momento «bastante complejo» pero que ya está solventado. «Lo importante es que, a día de hoy, la plantilla está completa», enfatizó el presidente del Consejo, que no dejó de reconocer que ha provocado un atasco en la tramitación de expedientes que se está resolviendo.

COMPETENCIAS MUNICIPALES

«Se ha de intentar a medio plazo» . Olegario Ramón aseguró que hay ayuntamientos que le han planteado ir a la gestión conjunta de servicios como la recogida de residuos, aunque hay disparidad de opiniones, en el caso de aquellos mancomunados que funcionan bien económicamente. «Yo creo que se ha de intentar, pero en el medio y largo plazo», dijo Ramón.

PLAN DE OBRAS

En busca de una solución . Sobre el Plan de Pequeñas Obras, Ramón reconoció que es un problema (provocado también por la falta de funcionarios) que se tiene que intentar solucionar a partir del nuevo planteamiento del plan en 2024, una obra cada dos años con el doble de presupuesto para que no pierdan las juntas vecinales. «Tenemos que esforzarnos para que, al final de este mandato, vayamos a la par del resto de la provincia», explicó.

FINANCIACIÓN

«Hay servicios que prestamos que no están bien financiados» . Olegario Ramón lamentó que el Consejo Comarcal tenga servicios que no están bien financiados, y puso como ejemplo el centro de atención a drogodependientes, que atiende al Bierzo y a Laciana, donde el coste real es de 382.000 euros y la financiación de la Junta solo llega a 232.000, o el Servicio de Atención a Municipios, que cuesta 500.000 euros y entre la Junta y la Diputación no supera los 300.000. Ese déficit para un buen servicio se compensa con la partida de gastos generales, explicó Ramón, cuando ese dinero debería ir a otras prestaciones. Según dijo Ramón, antes de nuevas competencias, es necesaria una adecuada financiación para unos servicios de calidad, que exigen también un aumento de personal.

VISITA A MAÑUECO

«Sigo esperando desde agosto» . Olegario Ramón lamentó que desde el pasado mes de agosto este esperando una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pese a ser «muy defensor de la lealtad institucional». «Con independencia de quienes estén al frente a las instituciones, debe estar la lealtad institucional, y los bercianos, seamos del partido que seamos, debemos sentirnos molestos con que el máximo responsable de nuestra Comunidad no haya encontrado un ratito después de nueve meses para recibir al presidente del Consejo», afirmó. El nuevo Acuerdo Marco, que debería empezar a negociarse este año, se debe hacer sobre la base de buenos servicios públicos, en opinión de Ramón. «Voluntad por mi parte, la hay», insistió.

NUEVA SEDE

Solar en Ponferrad a. El Acuerdo Marco de 2020 estableció la posibilidad de que el Consejo tenga una nueva sede en Ponferrada. Hay varias opciones sobre la mesa, explicó Ramón, que cree que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada tiene voluntad de ceder un solar.

VALDEPRADO

Cambio de posición de la Junta . Olegario Ramón pidió unidad ante las grandes reivindicaciones de la comarca, tanto a la Junta como al Gobierno Central. En el caso de la carretera de Valdeprado, es cierto, en opinión de Ramón, de que hay «un cambio en la posición de la Junta» al no apostar por esa vía, como lo hace Asturias. «Perjudica al Bierzo», aseguró Ramón en relación a la posición de la actual consejera.

LAS MÉDULAS

Críticas al cambio de modelo . Sobre la gestión de Las Médulas, Ramón dijo que es partidario de una gestión conjunta, aunque criticó el sentido «empresarial» de la Fundación para generar recursos, con actuaciones «extravagantes» como llevar un plan turístico en Cuenca.

AYUNTAMIENTO

«Situación de caos» . La última pregunta fue sobre su condición de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada. Según dijo, la situación actual es de «caos». Ramón recordó, sin citar a CB expresamente, que existía, y existe sobre la mesa una opción de gobierno «serena».

