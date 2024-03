A Morteira pide acotar el acceso al tejo milenario de San Cristóbal ante un turismo «incontrolado»

La asociación conservacionista a Morteira vincula los daños sufridos por el tejo milenario de San Cristóbal de Valdueza al «turismo incontrolado» y reclama una «ordenación del entorno» para frenar el impacto. «El tejo lleva tiempo sufriendo una presión acentuada. Frente a la cordura de los visitantes que valoran a este árbol como uno de los elementos más importantes del paisaje vegetal del Bierzo, sufre el impacto del vandalismo en diferentes variantes e intensidades. Con imprudencia se pisan las raíces, se quebranta la corteza con heridas, subiendo o tomando asiento sobre su tronco. Sus efectos negativos son evidentes sobre el árbol», denunció A Morteira.

La denuncia del colectivo conservacionista se produce tan solo 24 horas después de que la Guardia Civil informara de que un vecino de Valladolid ha sido investigado y puesto a disposición judicial por realizar cortes en el tronco y las raíces exteriores del tejo con una sierra dentada. Algo que, según la información oficial, hizo en más de una ocasión, la última en febrero, cuando fue sorprendido en el lugar por los propios agentes.

«La conservación futura del árbol monumental ha de pasar necesariamente por la ordenación del entorno, respetando el uso tradicional del conjunto que representa la antigua ermita, convertida en cementerio, y el propio árbol monumental. Las visitas deben enfocarse a la contemplación de ese conjunto, saboreándolo tranquilamente desde la distancia e interpretando el valor que esta especie ha tenido en la cultura popular», defienden desde A Morteira.

La asociación implicada activamente en la conservación del tejo de San Cristóbal no pide que se prohíban las visitas, sino que se acote la zona para que los visitantes no puedan seguir subiéndose al árbol o sentándose en su tronco. Así se garantizaría su conservación y que las heridas que ya sufre no empeoren el estado general de este valiosos ejemplar.