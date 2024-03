Un paciente denuncia un presunto delito de odio en el Hospital El Bierzo por su orientación sexual

"Debo denunciar una situación de discriminación y un posible delito de odio basado en la orientación sexual. Durante el tratamiento de una condición respiratoria, se me sometió a una exploración que considero innecesaria y que estuvo teñida de prejuicios. Esta actitud no solo vulnera los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra legislación, sino que podría encuadrarse dentro de lo que el Código Penal considera como delito de odio".

Con estas palabras argumenta un paciente del Hospital El Bierzo la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía de Área de Ponferrada porque los médicos que lo atendieron -asegura- registraron en su historial clínico comentarios "altamente personales e inapropiados", como el de "promiscuidad sexual" y "conductas de riesgo", "sin una necesidad clínica justificable" y sin su consentimiento, lo que -dice- "podría ser considerada como una revelación indebida de secretos personales". Asegura que llegaron a vincular su problema respiratorio al VIH/SIDA.

Los hechos se remontan al año 2022 y, aunque el paciente asegura haber solicitado de manera reiterada la eliminación de esta expresión y todo lo relacionado con su tendencia sexual, no lo ha conseguido. De ahí, la denuncia presentada y que ha hecho pública la Asociación Berciana contra la Discriminación. "Esta terminología no solo es estigmatizante, sino que también refleja una clara intención de discriminar y catalogar mi conducta personal bajo un juicio de valor moral, lo cual es completamente irrelevante y fuera de lugar en el contexto de mi tratamiento médico. Esta referencia se ha utilizado de manera despectiva y tiene implicaciones negativas para mi dignidad y mi imagen ante terceros", relata el paciente en el escrito redactado para solicitar la investigación de los hechos por parte del Ministerio Fiscal.

El paciente, con antecedentes de enfermedad hematológica, ingresó en el Hospital El Bierzo por "una infección respiratoria provocada por el Parvovirus B19", recoge la denuncia. Fue visto, primero, en el Servicio de Urgencias y, después, fue ingresado en la planta de Medicina Interna, donde permaneció una semana. En todo momento, el afectado asegura que informó de su condición hematológica, sugiriendo que la infección podría estar relacionada con esa enfermedad. Sin embargo, los facultativos que lo atendieron "fueron informados por otro profesional médico" sobre su orientación sexual "sin su consentimiento" y "basándose en esta información y sin evidencia diagnóstica, insinuaron que podría estar sufriendo una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo la posibilidad de VIH/SIDA", relata el afectado.

La asociación que ha hecho público el caso denuncia, además, un manejo inadecuado de su información personal: "El informe médico de Urgencias, que contenía esta información, fue entregado en presencia de la madre del paciente para tramitar la baja médica en Atención Primaria, exponiendo así estos comentarios a terceros sin consentimiento. A través del sistema de copia y pega, esta información se ha replicado en otros informes médicos, perpetuando el daño a la privacidad del paciente".

El 7 de julio de 2022, el afectado solicitó por primera vez que se eliminara esa información de la historia clínica, "que con el diagnóstico definitivo era totalmente innecesaria". Asegura que únicamente ha conseguido que se retire el término "promiscuidad sexual" del informe de Urgencias, pero "no del informe de alta de Medicina Interna, que se mantiene intacto".

"La exploración innecesaria a la que fui sometido, lejos de estar justificada por mi estado de salud en ese momento, pareció responder más a prejuicios y estereotipos por parte del personal médico. Este acto no solo fue humillante y causó un daño emocional significativo, sino que también comprometió mi confianza en el sistema de salud y en los profesionales encargados de mi cuidado", asegura el paciente en el escrito de la denuncia con la que pide "una intervención urgente para rectificar las injusticias cometidas y prevenir futuras violaciones de la privacidad y dignidad de los pacientes".

El denunciante considera que "no solo se ha comprometido mi derecho a la privacidad y a un tratamiento digno, libre de juicios morales inapropiados por parte de los profesionales de la salud, sino que también se ha puesto en peligro mi bienestar emocional y físico al desalentarme de buscar el tratamiento necesario"