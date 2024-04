Sánchez-Palencia: «Se ha querido privatizar Las Médulas a toda costa»

«Llevamos más de 25 años desde la declaración de Patrimonio de la Humanidad y todavía estamos viendo como empezamos a gestionar Las Médulas», se quejaba este lunes el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, uno de los mayores expertos en el paraje arqueológico tras 40 años de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al hilo de la conferencia-debate que, organizada por Promonumenta y la Junta Vecinal, le traerá este sábado a Montealegre para hablar de la zona arqueológico y la red hidráulica del monumento natural. Será a partir de las 18.00 en el centro de visitantes de la localidad, tras una visita a la galería romana de Gorgora.

Preguntado por los planes para establecer una gestión única del paraje que no terminan de concretarse, ni siquiera desde la nueva etapa de la Fundación Las Médulas, Sánchez Palencia lamentó que haya pasado más de un año desde el cambio de rumbo y todavía no se haya avanzado. El problema, aseguró, es que , «ya desde el principio, se ha querido privatizar Las Médulas» y una entidad como la Fundación Las Médulas, nacida para captar donaciones de empresas que completaran la labor de la Junta de Castilla y León, «que debería ser la locomotora que tirara de todo como máxima responsable de Patrimonio», se ha convertido en el instrumento para desprenderse de la gestión pública. «La Junta de Castilla y León es la primera que debería defender eso y se está privatizando de una forma exagerada», añadió. Y puso como ejemplo, el eterno caso de la galería de Orellán, donde una empresa privada cobra por entrar.

Sánchez-Palencia insistió en que no tiene nada personal contra quienes dirigen la Fundación Las Médulas, pero aseguró a continuación que «para ir (a gestionar) Las Médulas hay que saber algo de Las Médulas».

El arqueólogo ya jubilado tiene claro que «falta voluntad política». «Las Médulas son sencillas de gestionar si se tiene voluntad politica», insistió, después de poner como ejemplo de buenas prácticas al Geoparque de Courel, donde los distintos municipios y agentes sociales se han involucrado sin problemas. Sánchez-Palencia entiende, además, que los ayuntamientos que forman parte del paraje deberían «haberse unificado en un solo municipio» para aunar fuerzas y facilitar la gestión. «No estoy diciendo ninguna barbaridad», afirmó.

«La ruta de bicis en los canales está fuera de todo sentido común»

«No me quedan palabras. Está fuera de todo sentido común y no tiene ninguna vuelta de hoja», afirma Javier Sánchez-Palencia cuando critica de nuevo —como ya ha hecho la asociación Promonumenta— el proyecto para abrir un ruta de bicicletas de montaña y eléctricas sobre uno de los canales romanos que conducían el agua a Las Médulas desde la Tebaida. El arqueólogo lamentó la posición al respecto de personajes como el presentador de televisión Jesús Calleja, «del que no habla bien ningún montañero» e ironizó sobre el argumento de que el 90 por ciento de la gente quiere hacer cicloturismo en lugar de caminar. «El mundo al revés», dijo.