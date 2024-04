Carpetazo al caso que llevó al PSOE a expulsar a la alcaldesa de Fabero

Publicado por m. c. cachafeiro León Verificado por Creado: Actualizado:

El juicio que desencadenó la expulsión del PSOE de la alcaldesa de Fabero, en vísperas de las elecciones municipales de 2023, se ha resuelto con la absolución de Mari Paz Martínez, según se ha conocido este lunes.

El Juzgado de lo Penal de Ponferrada ha absuelto a la alcaldesa y a dos funcionarios del Ayuntamiento de Fabero al considerar que las pruebas obrantes en la causa se han revelado insuficientes para entender acreditada la comisión del delito de prevaricación.

El caso se inició a raíz de una denuncia de Ciudadanos, que puso en manos de la Fiscalía la documentación sobre varios casos de trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Fabero. En uno de los casos, según la documentación, se denunciaba el proceso de selección de una trabajadora de personal laboral temporal, que ni estaba inscrita en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Fabero, ni estaba desempleada.

Mari Paz Martínez tenía otro juicio pendiente, del que fue absuelta en abril de 2021. El Juzgado de lo Penal 1 de Ponferrada dio carpetazo entonces a la petición por un delito electoral y otro de prevaricación administrativa tras una denuncia del presidente de la Junta Vecinal del pueblo de San Pedro de Paradela.

En este caso, el juez archiva el caso al entender que «el principio de presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución, determina que los Tribunales no han de formular un pronunciamiento condenatorio mientras no se alcance un razonable grado de certeza sobre la culpabilidad del inculpado, basada en una ponderada valoración de los medios probatorios obtenidos con garantías, para lo cual se requiere que exista en primer lugar un mínimo de actividad probatoria de cargo, y después, al apreciar en conciencia las pruebas, que el Tribunal no realice un injustificado ejercicio de la facultad de libre apreciación, haciendo valoraciones subjetivas sin base ni conexión lógica con los hechos», señala el magistrado en la sentencia.

El juicio se suspendió por la huelga de funcionarios hace un año, y antes había sido aplazado también por la pandemia y una convocatoria de testigos, según explicó la alcaldesa, que mostró este lunes su satisfacción por el carpetazo de la causa con su absolución. Según el juez, no ha quedado probado «más allá de toda duda razonable, tras el análisis de la prueba en su conjunto, que los dos funcionarios, como miembros de la Comisión de Selección para la contratación temporal de personal laboral del Ayuntamiento de Fabero, designaran y propusieran la contratación de tres personas sin que las mismas tuvieran los méritos y la capacidad profesional o laboral necesarios o sin que cumplieran con los requisitos singulares exigidos». El magistrado entiende que tampoco ha quedado acreditado que la alcaldesa del Ayuntamiento de Fabero «ordenara, sugiriera o diera instrucciones a los miembros de la Comisión de Selección para que procedieran a designar a estas personas para su contratación temporal como personal laboral favoreciéndoles frente a otros solicitantes de la bolsa de empleo».

El caso queda sin consecuencias judiciales pero no así políticas. Mari Paz Martínez aseguró este lunes que mantiene sus ideas socialistas pero insistió en que no volverá al PSOE mientras al frente del partido esté Javier Alfonso Cendón. «No me representan quienes venden a sus compañeros, a veces por un sueldo», aseguró.

Mari Paz Martínez mostró «su enorme alivio» después de ocho años «con una espada de Damocles» en la que también se han visto involucrados funcionarios municipales «que nada tienen que ver con juegos políticos».

El PSOE expulsó a Mari Paz Martínez en aplicación de su Código Ético, que no permite la presentación a candidatos que estén involucrados en juicios penales, como era el caso. Martínez confirmó este lunes que está expulsada aunque asegura que no recibió comunicación desde Ferraz.