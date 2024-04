Otra empresa plantea reabrir el único matadero del Bierzo para evitar la "condena" de los ganaderos

El cierre del matadero de Toreno por problemas administrativos de la empresa que actualmente explota las instalaciones es un duro palo para los ganaderos del Bierzo y Laciana, que únicamente tienen ahora la alternativa de Astorga, con el sobrecoste y los problemas de distribución que ello conlleva. Por eso, buscar una solución que permita reabrir el único macelo de la comarca lo antes posible es una prioridad para el Ayuntamiento de Toreno, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Criadores de Ternera del Bierzo (Ternabi). Juntos buscan una alternativa factible y la solución puede pasar por que otra empresa asuma la explotación del servicio.

Las irregularidades con la Seguridad Social de los gestores actuales hacen inviable que ellos continúen llevando las riendas del matadero. De ahí que la alternativa que el presidente de Ternabi, José María Álvarez, le ha planteado al alcalde, Vicente Mirón, en una reunión celebrada este viernes, es que otra empresa se haga cargo de la explotación. Dice Álvarez que ya hay quien ha manifestado su interés y la cuestión se centra, ahora, en ver de qué manera se puede hacer. De momento, Mirón y Álvarez se han emplazado para una nueva reunión la próxima semana. "Veremos qué condicionantes legales hay para poder reabrir", dijo el alcalde. La ausencia temporal de la secretaria municipal impide abordar el asunto, desde un punto de vista técnico, antes.

El presidente de Ternabi se muestra convencido de que la reapertura se produzca en un espacio breve de tiempo, porque "es vital para el sector que funcione el matadero de Toreno", afirmó. "Tener que desplazarnos hasta Astorga es un handicap muy grande tanto por la distancia como por la distribución de la carne", añadió, asegurando que si el cierre de las instalaciones se mantiene en el tiempo será "condenarnos a languidecer y capitular definitivamente".

El matadero de Toreno sacrifica dos veces a la semana (lunes y miércoles) y la distribución de las carne, tanto entre las carnicerías como a los ganaderos a título particular, se produce en las 24 horas siguientes. El procedimiento es "ágil" y la distribución "eficiente", aseguró José María Álvarez. En Astorga, la manera de operar es diferente y eso complica la distribución entre las carnicerías, además de que el porte de los animales hasta el matadero tiene un coste considerablemente superior.

"Si tenemos que llevar los animales a Astorga, hipotecamos una mañana entera y si no tienen una distribución de la carne adecuada, te comes una semana", lamentó el presidente de Ternabi, la asociación con sello de calidad que representa a 20 productores de carne del Bierzo. No obstante, el sector ganadero es mucho más potente y el impacto del cierre del matadero de Toreno, muy grande.

"El matadero de Toreno estaba distribuyendo la carne en las carnicerías en 24 horas, mientras que en Astorga hace distribución solo una vez a la semana y la carne hay que servirla de manera puntual porque los negocios no se pueden quedar sin ella", explicó Álvarez, recordando que no cualquier puede hacer la distribución aunque se disponga de camión frigorífico, ya que hace falta una autorización para servicio público.

"Mantener esa infraestructura abierta para nosotros es vital", insistió el presidente de Ternabi, que no contempla otra opción que la reapertura en un breve período de tiempo y por eso ha sido él quien ha puesto sobre la mesa del alcalde de Toreno la opción de que otra empresa interesada y con certificación asuma la gestión del matadero. De momento, el alcalde se mantiene cauto y sí reconoce que la reunión "ha sido muy fructífera", pero insiste en la necesidad de estudiar todo desde un punto de vista legal y conocer detalladamente las condiciones de la subrogación del servicio en caso de que otros gestores se pongan al frente de la instalación.