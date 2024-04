Cacabelos da lustre en su mercadillo campesino a lo artesano y ecológico

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Cacabelos fue ayer domingo una opción de visita para los que no sabían a dónde ir. La villa del Cúa dio lustre de nuevo en su mercadillo campesino a lo artesano y lo ecológico. Al mercado de productos ecológicos y artesanos, que se celebra cada primer domingo de mes se unía un mercadillo de artesanía con puestos invitados. Durante el jornada se desarrollaron diferentes actividades, talleres y también se pudo disfrutar de la música en directo.Por la mañana hubo taller de manualidades con materiales naturales para todos los públicos). También taller de lana con Elu y Ovidio, a primera hora de la tarde una charla-presentación del Proyecto Orbanajo y concierto de Carlos Herrero (cantante de Naan). Tras la comida popular, por la tarde hubo cuentacuentos para niños a cargo de Sol Suffert, proyección del documental 174 kilómetros y taller de cerámica a cargo de A Noitiña más concierto de Nowie and the Barbers.