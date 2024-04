Conoces la casita del Ratoncito Pérez que está en el Bierzo

Qué niño no ha conservado un diente de leche para esperar toda la noche un regalo. Desde la Concejalía de Turismo, que dirige Iván Alonso, han agradecido este miércoles las visitas realizadas, sobre todo por los más pequeños, a la localidad de Rimor, en el municipio de Ponferrada, para conocer la Casita del Ratoncito Pérez.

La Casa del Ratoncito Pérez fue inaugurada hace poco más de un año en esta localidad próxima a la capital berciana. Es obra artista Gil del Pozo y se encuentra instalada en el Castaño El Cabuerco, situado en la Ruta del Columpio de Mata de las Mozas.

Durante este año decenas de mensajes han sido dejados en el buzón del Ratoncito Pérez. "Mensajes llenos de agradecimientos y cariño -explican desde la Concejalía- por parte de los niños por los regalos que les han dejado a cambio de los dientes que han perdido (“gracias por dejarme una moneda de chocolate”, le dice Nora), muchos con dibujos y a menudo con regalos para el Ratoncito, en forma de avellanas, almendras, migas de pan…, algunos con peticiones difíciles de cumplir (“¿La próxima vez me traerás un dragón?”, le pide Rubén), o dejan un saludo al pasar por su casa (“No se me ha caído ningún diente, pero te dejo esta carta para saludarte. Muchos besos”), también algún mensaje de arrepentimiento por haberse portado mal (“Querido Ratón P. me he portado un poco mal, cuando se me caiga un diente ¿Me traes el videojuego de…?”), incluso Marina, tiene interés por si la ubicación elegida es de su gusto y le pregunta: “¿Te está gustando Rimor?”, y otro niño le pide una foto a cambio de un trozo de queso. Tampoco faltan mensajes previsores como el de Álvaro, que avisa que se le va a caer un diente, para que no pille desprevenido al Ratoncito Pérez".

Casita del Ratoncito Pérez, en Rimor.DL

Por eso, desde la Concejalía se initiva a visitar la Casita del Ratoncito Pérez en estas fechas, en las que en Rimor se encuentra en plena floración de sus cerezos, "dando una imagen espectacular, que hará las delicias de cualquier visitante y en especial de los aficionados a la fotografía", dice Iván Alonso.