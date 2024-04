La DO Bierzo irá a los tribunales para defender la identidad del Godello ante el envite de Rueda

El presidente del Consejo Regulador de la DO Bierzo, Adelino Pérez, en la comparecencia de este jueves.L. DE LA MATA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo no va permitir que otra zonas vitivinícolas de Castilla y León se apropien de variedades autóctonas de la comarca que están ligadas a la identidad del territorio que ensalza, precisamente, la clasificación de los vinos (villa, paraje, viña clasificada) en la que la DO Bierzo ha sido pionera. Por eso, acudirá a los tribunales sí así fuera necesario para impedir que la DO Rueda pueda cultivar uva blanca Godello en el corazón de Castilla.

El pleno del órgano rector de los vinos del Bierzo celebrado ayer quedó marcado por la denuncia de Asaja León sobre el respaldo de Asaja Valladolid a que Rueda se adueñe del Godello. Por eso, todos lo miembros, de manera unánime, apoyaron de antemano cualquier acción judicial para defender "la que es una seña de identidad de nuestra Denominación de Origen", afirmó el presidente, Adelino Pérez, visiblemente incómodo con la intención que ya ha sido solicitada a la Consejería de Agricultura de Castilla y León.

"La DO Bierzo ha sido precursora en la elaboración de un pliego de condiciones en el que se defiende el territorio", destacó Pérez, recordando que los consejos reguladores "se crearon para defender la autenticidad". "Que otras denominaciones de origen se quieran apunta al carro de esta moda cuando nosotros llevamos haciendo la cosas bien mucho tiempo, nos parece un despropósito", afirmó el presidente de la DO Bierzo.

El crecimiento de la variedad de uva blanca estrella del Bierzo es evidente y esa rentabilidad demostrada está detrás de que Rueda quiera saltar ahora del Verdejo al Godello. Pero no todo vale, defendió Adelino Pérez, que confía en que la Junta de Castilla y León se ponga del lado del Bierzo, sino "tendremos que ir contra ellos incluso con el Contencioso Administrativo. Haremos todo lo que haga falta para luchar por nuestros intereses", dejó claro la máxima autoridad del Consejo Regulador de la DO Bierzo.

Vendimiador recogiendo uvas de la variedad Godello.

Adelino Pérez entiende que el poder de atracción actual del Godello haya atraído a grupos de fuera interesados en cultivar esta uva en el propio territorio y en apostar por su crecimiento dentro del Bierzo. Eso es un cosa y otra bien diferente es que "se la quieran llevar a otras regiones". Eso -dijo- "nos parece una metedura de pata".

"Llegaremos hasta las últimas consecuencias por defender lo nuestro", insistió Pérez, que también reconoció que ha habido contactos con la DO Valdeorras (Galicia), donde el Godello es también una variedad autóctona. "Pronto tendremos reuniones", aseguró el presidente, abriendo la puerta a una posible acción conjunta en caso de que la idea planteada para Rueda se pueda llegar a materializar. "Iremos de la mano y utilizaremos las sinergias entre los dos consejos reguladores, que nos ha venido muy bien hasta ahora", añadió para después afirmar que "el Godello de Valdeorras para nosotros no es competencia. No hay rivalidad".

Cosa bien diferente ese que ese Godello se cultive en Rueda, una zona de grandes extensiones llanas que permite la mecanización de todo el proceso. Nada que ver con el cultivo y la manera de trabajar en un Bierzo minifundista y poco mecanizado. "No sé como funcionaría la uva Godello, que es muy sensible, allí con ese calor; pero hay herramientas para poder sacar adelante la producción y eso nos haría mucho daño", aseveró el presidente de la DO Bierzo.