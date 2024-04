Alonso exige a la DGT que mantenga el actual centro de exámenes de conducir

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Coalición por el Bierzo (CB) insistió este jueves en que la Dirección General de Tráfico (DGT) debe seguir costeando las actuales instalaciones donde se realizan los exámenes teóricos y prácticos para sacarse el carné de conducir en Ponferrada. El secretario general de la formación y teniente de alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, no dudó de que la capital del Bierzo pueda mantener la celebracio´n de esos exámenes, pero exigió que la DGT siga asumiendo ese coste sin repercutirlo a las autoescuelas.

«Como ya dijimos el problema no está en el derecho o no de hacer aquí los exámenes sino en el agravio comparativo de los ciudadanos del Bierzo respecto a los de León. Eso es lo que no puede ser. Igual que Pedro Sánchez se defiende como gato panza arriba para aprobar la Ley de Amnistía, hace lo que le da la gana, algo tan sencillo como dotar a centros descentralizados de dinero para que corran con los gastos de esos exámenes es lo que la DGT no quiere hacer, cargando a las autoescuelas con el coste», denunció el bercianista, según recoge la agencia Ical.

Alonso recordó que la capital del Bierzo ya cuenta con pistas construidas e instalaciones hechas, por lo que reclama que se llegue a un acuerdo para mantenerlas. «Que dejen de pasar la patata caliente al Ayuntamiento de Ponferrada. Si no que le quiten los derechos a León y nos los pasen a nosotros. Que le digan a León que se lo paguen ellos, ya verán como se prepara un incendio y dimite algún ministro. Pero como somos el Bierzo aquí no pasa nada», lamentó. Por último mostró todo su apoyo a las autoescuelas y a las protestas que quieren llevar a cabo para que la DGT no deje de pagar esas instalaciones a partir de este verano.

El PP también ha preguntado por este asunto en el Congreso.