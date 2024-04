Morala pide a todos los grupos del Ayuntamiento una declaración institucional de condena

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, va a proponer a todos los grupos políticos que integran la corporación municipal la lectura de una declaración institucional de condena a la agresión sufrida por el portavoz del PSOE, Olegario Ramón. El objetivo es hacerlo en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. Así quiere reafirmar la posición de la institución contra los graves hechos ocurridos en la tarde de ayer, cuando el también presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo fue agredido por un hombre que formaba parte de un grupo de manifestantes ligados a la extrema derecha que todos los días se concentran frente a la sede del PSOE en Ponferrada.

La propuesta del alcalde obligará a Vox a posicionarse respecto a la agresión a Ramón. Cabe recordar que las concentraciones diarias frente a las sedes del PSOE, no solo en Ponferrada sino a nivel nacional, comenzaron el pasado otoño instigadas por la formación liderada por Santiago Abascal. De hecho, los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento, Patricia González y Gerardo González, formaron parte de las mismas en los primeros días.

Morala fue uno de los primeros representantes políticos en pronunciarse ayer, nada más conocer la noticia de la agresión a Olegario Ramón y hoy ha querido volver a hacerlo, no solo proponiendo una declaración institucional, sino volviendo a condenar la violencia. "No es el camino hacia nada, no resuelve nada, sino el pacífico, libre, sensato e inteligente ejercicio de los derechos y libertades públicos", dijo.