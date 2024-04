Una marea de apoyos a Ramón y un mensaje claro contra la violencia con Vox en el punto de mira

El PSOE de Ponferrada, UPL, Podemos Ponferrada, Izquierda Unida, el Partido Regionalista del Bierzo y el Partido Comunista de España (PCE) en la comarca son algunas de las formaciones políticas que se han pronunciado abiertamente sobre la agresión sufrida por el socialista Olegario Ramón a las puertas de la sede de su partido en Ponferrada. Todos, sin condición, le muestran su apoyo y todos condenan la violencia ejercida por un manifestante declarado de extrema derecha.

PSOE Ponferrada: "Si la polarización se sigue produciendo, nos tememos que estos actos repulsivos van a ir a más"

"Ya son muchos los meses en los que la vecindad del barrio sufre las concentraciones que realiza la ultraderecha frente a nuestra sede. Han sido constantes y diarios los insultos, los gritos y los pitidos a nuestra militancia y a nuestros cargos públicos", ha asegurado la portavoz de la comisión ejecutiva del PSOE de Ponferrada, Mabel Fernández. Un grupo de 'ultras' cada vez más reducido pero que sigue haciendo ruido a diario y que ayer paso de la molestia a la agresión.

Además de condenar esa conducta, la socialista y compañera de Olegario Ramón ha querido "agradecer las muestras de solidaridad y cariño que en estas últimas horas hemos recibido" y se ha unido a las voces que reclaman el cese de "los discursos de odio, las palabras gruesas y los insultos que se dan en los diferentes parlamentos y que tienen su traslado a la sociedad civil". Un ejemplo, afirmó, es "la política que se desarrolla en las Cortes de Castilla y León o la mal llamada Ley de Concordia que promulgan PP y VOX".

"Es imperioso que la política rebaje el tono y llame a la calma porque ayer fue una agresión, pero si la polarización se sigue produciendo nos tememos que estos actos repulsivos van a ir a más", aseveró Mabel Fernández, reafirmando que al PSOE "nos encontraran en el diálogo y en la reconciliación y en la condena rotunda sin excusas ni ambages". "Reiteramos nuestro llamamiento a la calma, a la serenidad y a la convivencia", concluyó.

UPL: "Son actitudes reprochables propias de partidos totalitarios que gobiernan esta comunidad autónoma"

"No podemos más que denunciar y reprobar situaciones de este tipo que van en contra no solo del derecho de cualquier persona, sino que también van en contra de los más mínimos derechos democráticos y la convivencia", aseguró la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en un comunicado en el que critican las "actitudes reprochables propias de partidos totalitarios que, lamentablemente, no debemos de olvidar que gobiernan esta comunidad autónoma junto con el Partido Popular"

Podemos Ponferrada: "Estos nostálgicos del Nodo son el germen que llevó a este país a sus peores años"

"Este ataque representa una nueva muestra de la verdadera cara de quienes promueven el odio, la violencia y la intolerancia en nuestra sociedad. No se puede ni se debe tolerar que el acoso, el insulto, las mentiras o las amenazas se abran paso como la nueva forma de hacer política, porque estas son las consecuencias directas", ha asegurado Podemos Ponferrada después de la agresión sufrida por Olegario Ramón.

La portavoz de Podemos, Lorena González, solicita a las autoridades competentes que "actúen con la máxima contundencia y celeridad para esclarecer los hechos, identificar a los responsables e imponer las medidas pertinentes". "Es necesario entender que estos nostálgicos del Nodo son el germen que llevó a este país a sus peores años", añadió, lamentado que "la democracia española reciente siempre ha pecado de una enorme laxitud a la hora de condenar, señalar y combatir el fascismo. Nos lo tomamos a chanza, le restamos importancia a sus provocaciones y, en nada, ya los volvemos a tener encima".

"Hoy más que nunca, los demócratas debemos permanecer unidos frente a quienes pretenden volver al garrote, el miedo, la represión y el odio", dijo también González.

IU Ponferrada: "Este suceso lamentable ha sido el resultado de meses de degradación de la vida política en España"

El coordinador local de Izquierda Unida en Ponferrada, Iván Fernández, también ha expresado su "total condena" a la agresión sufrida por el presidente del Consejo Comarcal. "Nuestro principal mensaje es de solidaridad, unidad y fraternidad en un sentido abrazo que enviamos a Olegario Ramón, a su familia y a toda la militancia del PSOE", ha señalado Fernández.

"Este suceso lamentable ha sido el resultado de meses de degradación de la vida política en España, que tiene su reflejo y sus responsables en la capital berciana, con la edil de Vox, Patricia González, como principal animadora ocasional de esta marabunta de desinformados y consumidores de bulos" a lo que se suma, a juicio de IU, "la ceguera voluntaria por parte del equipo de Gobierno de la ciudad al respecto de esta delictiva situación frente a la sede del PSOE, obviando (públicamente) lo que allí acontecía", afirman desde IU.

La formación de izquierdas hizo un llamamiento a "fortalecer los lazos entre los antifascistas", para "ser capaces de que el consenso, la racionalidad y el afán de justicia muestren su mayoría popular en la calle"-

PCE Bierzo: "Esto es el resultado de una campaña orquestada y dirigida por Vox a todos los niveles"

Para el Partido Comunista en El Bierzo, la agresión a Olegario Ramón es el resultado de "una campaña orquestada y dirigida por Vox a todos los niveles". Argumentan que "desde las instituciones, la formación ultraderechista alienta a sus seguidores con agresiones verbales y luego, a pie de calle otros "ejecutan las agresiones reales". En palabras del PCE, "Vox señala los objetivos políticos y los fascistas ejecutan las acciones".

El PCE también apunta que "con el apoyo del PP", Vox está creando "un clima de crispación" que califican de "irreal". Asegura que la formación liderada en Ponferrada por Patricia González "busca un clima de preguerra civil" y que su objetivo es "desestabilizar".

Además de mostrar su solidaridad y apoyo a Olegario Ramón, el PCE exige que "se tomen medidas frente al agresor y se ponga fin a estos aquelarres de extrema derecha diarios no autorizados y violentos". "El ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno son responsables por omisión y deben tomar medidas para evitar esta escalada provocada por la ultraderecha y quienes miran para otro lado", concluyen.