Ramón: "Ese señor que me agredió tenía inyectado odio"

Visiblemente emocionado, el presidente del Consejo Comarcal, el socialista Olegario Ramón, ha comparecido este viernes en la sede de la institución berciana para dar su versión de lo ocurrido anoche en las inmediaciones de la sede del PSOE de Ponferrada, donde fue agredido por un manifestante de una concentración ultra.

Ramón, que ya ha presentado una denuncia por los hechos, entiende las críticas en política, "pero lo que no te va en el cargo que te insulten gravemente y menos que te agredan", ha aclarado. En su opinión, la agresión ha sido consecuencia "de un caldo de cultivo" que se ha generado no sólo en la política nacional, sino también en la autonómica e incluso en la local.

Tras explicar que está bien, aunque dolorido, por las patadas y un golpe en la mano, también se ha referido al agresor que, según ha señalado, ya está identificado por la Policía. "Ese señor que me agredió anoche, de avanzada edad, me miraba con auténtico odio, con los ojos inyectados en odio, y yo no le conozco, y dudo que le haya hecho nada malo. Y ese odio se genera, muchas veces en las cámaras de representación".

Olegario Ramón ha dicho que ha recibido numerosos mensajes de apoyo, desde vecinos a personalidades de alto nivel, que no ha desvelado. A primera hora, antes de la comparecencia, se ha reunido con el secretario general de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, que se ha trasladado a Ponferrada.

En su valoración, ha señalado también que odia "la equidistancia cuando no hay razón" para referirse a una situación política donde "se han normalizado las palabras gruesas, mentir, el ruido, el enfrentamiento, la agresividad, y eso ha ocurrido en el Parlamento nacional, en las Cortes, desgraciadamente la primera institución en la que la ultraderecha ha llegado al gobierno, y en los ayuntamientos... También en el nuestro, aunque parece que la tensión en el Partido Popular se ha rebajado", ha añadido.

Ramón ha realizado, como hizo anoche, una llamada a rebajar la tensión y no enfrentar "territorios y personas". "He echado de menos eso en nuestro Ayuntamiento en los primeros meses. De hecho, estas concentraciones fueron vistas con mucha indulgencia, incluso casi promovidas diciendo que era un legítimo derecho. Sí, concentrarse es un derecho constitucional, que por supuesto siempre hay que defender, pero molestar a los vecinos continuamente, insultar o agredir, eso no lo ampara nuestra Carta Magna".

Ramón ha recordado que el PP ya lucha por ese espacio político de la ultraderecha y que el tono de las críticas se ha elevado a todos los niveles. "Hace tres años eran impensable que lanzaran sangre de animal, porque así lo ha dicho el perito, contra la sede del PSOE".

Sobre la condena del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox, ha dicho: "Me parece bien, pero hay mucha hipocresía. El vicepresidente de la Junta era el mayor holigan de esas concentraciones frente a las sedes del PSOE. Era un incitador. Era el que encendía el fuego y ahora quiere ejercer de bombero. Aquí, en Ponferrada, en las primeras concentraciones, incluso había cargos del PP. Es verdad que luego desaparecieron".