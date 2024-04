Olegario Ramón: "No se puede ordenar el ingreso en prisión de mi agresor, hubiera sido excesivo"

"No se puede ordenar su ingreso en prisión, hubiera sido excesivo", afirmó este domingo el presidente del Consejo del Bierzo y portavoz del grupo municipal del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón para mostrar su confirmad con las medidas adoptadas por el juzgado contra el hombre detenido por la agresión que sufrió el viernes a la salida de la sede socialista en la ciudad. Antes de intervenir en el homenaje del PSOE a las víctimas del franquismo ante la Estela del Condenado en Montearenas, en nuevo aniversario de la proclamación de la Segunda República, Ramón aseguró que la orden de alejamiento dictada por el juzgado tras la detención y puesta en libertad de su supuesto agresor, acusado de atentado contra la autoridad, le parece "adecuada". Un ingreso en prisión, opinó, por la agresión que sufrió hubiera sido ir contra el Estado de Derecho que defienden los socialistas.

"No puede ser que en Ponferrada se vaya por la calle con miedo. Yo no voy con miedo por la calle, pero sí con precaución", afirmó Ramón para valorar las consecuencias que ha tenido la línea roja que el pasado viernes cruzó uno de los manifestantes ultras que desde hace semanas se concentra ante la sede del PSOE. Ramón defendió la libertad de manifestación pacífica. Y recordó que hasta veinte personas no es necesario comunicar una concentración a la Subdelegación del Gobierno. Pero reiteró que los manifestantes ante la sede del PSOE han estado molestando reiteradamente a los vecinos. "Y cuando molestan, está violentando alguna ordenanza ya".

Preguntado por la prensa sobre el incidente que sufrió el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el sábado durante un mitin de Vox en Gexo, donde habría recibido amenazas en insultos, Ramón lamentó lo ocurrido. "Lo condeno enérgicamente", afirmó.