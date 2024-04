Silvia Cao, alcaldesa de Bembibre: «Necesitamos un gran proyecto de empleo; ya nos toca»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Tiempo para la alcaldesa de Bembibre, la socialista Silvia Cao, en el programa La Tertulia que, conjuntamente, organizan La 8 Bierzo y Diario de León. Cao repasó la actualidad del Ayuntamiento y lanzó, entre líneas, a veces, y también sin pelos en la lengua, en otras, un mensaje: Bembibre necesita ayuda para una transición desde la minería a un nuevo modelo económico. Es la capital del Bierzo Alto.

PACTO

«Está siendo un mandato tranquilo y productivo». Silvia Cao puso en valor el pacto alcanzado por el PSOE y UPL, tras perder la mayoría absoluta. «La verdad es que está siendo un mandato muy tranquilo y productivo. Nos llevamos muy bien; somos un equipo de gobierno. Teníamos un programa parecido: defender los intereses de Bembibre». El pacto, aclaró, se alcanzó al margen del de la Diputación.

PRESUPUESTO

A finales de mes o mayo. La alcaldesa aseguró que espera contar con el Presupuesto municipal a finales de este mes o principios de mayo. Cao explicó que «está prácticamente terminado» y que, si se ha demorado, es porque se dejó para que lo confeccionara el equipo de gobierno que saliera de las elecciones municipales. Las cuentas rondarán los ocho millones de euros, adelantó.

POLÍGONO

«Veo factible el proyecto de amoniaco». La nueva fase del polígono de Bembibre está ya urbanizada a la espera de recibir la obra, que se ha retrasado por un contencioso con un negocio. Hay proyectos, señaló Cao, como el de amoniaco y otros. En ese sentido, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones a este proyecto por el consumo de agua, para que sea proveniente de la depuradora, además de contar con su propia gestión de residuos. «Lo veo factible, aunque hemos visto cosas que no cuadraban, como el agua; por eso hemos presentado alegaciones», explicó. Sí le han sorprendido algunas reacciones de la oposición. «Han leído el proyecto por encima. Si no fuera viable, la Junta no lo aprobaría», matizó. El proyecto empezaría con unos 50 empleos. «Estamos hablando de 50 familias. En un municipio como el nuestro es muy importante», insistió.

PLATAFORMA FERROVIARIA

«Espero la ayuda del Ministerio». El Ayuntamiento volverá a presentar en el Ministerio su propuesta para que Bembibre cuente con una plataforma ferroviaria para las empresas de su polígono. «Esperamos que nos echen una mano; es un presupuesto que nos supera. Adif nos apoya y esperemos que el Ministerio nos apoye también, como ha ayudado a otros polígonos», explicó.

Silvia Cao, anoche, en el transcurso de la entrevista en el programa La Tertulia.l. de la mata.

CABO VERDE

«Nunca ha habido un problema». Bembibre sigue teniendo una importante comunidad de Cabo Verde, aunque muchos han regresado a su país. Silvia Cao recibió la semana pasada al presidente del país africano. «Unos 50 siguen teniendo la nacionalidad de Cabo Verde. Son unos bembibrenses más, que colaboran siempre. Nunca ha habido problemas, se han integrado plenamente. Se lo dije al presidente; puede estar muy orgulloso». Cao espera que Bembibre nunca baje de los 8.000 habitantes; incluso se están vendiendo viviendas para parejas jóvenes, aseguró.

SUELDO

«No cobro lo que dice el PP». La crítica de la oposición de que cobra mucho fue rebatida por Silvia Cao, que se mostró sorprendida «porque yo no cobro más de lo que cobraban ellos». «No me he subido un céntimo salvo el IPC. No cobro lo que dice el PP. Mi nómina es pública: 1.680 euros netos; no tengo ningún problema en decirlo. Es verdad que cobramos por las mancomunidades, como lo hacen alcaldes y representantes del PP». A su juicio, la oposición tiene que hacer una oposición constructiva, no como ha pasado en algunos plenos, en los que ha tenido que llamar la atención al concejal del PP Roberto Enrique Fernández, «que es quien ejerce de portavoz».

PROYECTOS

Proyecto de reciclaje fotovoltáico. Bembibre busca fondos europeos y ministeriales «porque ya nos toca. Me alegro por los demás, pero necesitamos esa mano amiga», dijo Cao. El proyecto de reciclaje de células fotovoltáicas no salió adelante y ahora lo han vuelto a presentar con algunos cambios.

PARQUE DE BOMBEROS

«Se va a hacer». El parque de Bomberos está sobre la mesa y la alcaldesa confía en su construcción, dentro de la nueva fase diseñada por la Junta y la Diputación. «Se va a hacer. Pueden estar todos tranquilos, la oposición, los vecinos y los municipios cercanos». El Ayuntamiento va a volver a ceder los terrenos.

FESTIVAL DEL BOTILLO

«Espero que sea de Interés Internacional». Así lo cree la alcaldesa, por su éxito año tras año y sobre todo por la participación de gente joven.