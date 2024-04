Viaje al lugar donde mataron a Girón de un disparo en la cabeza

Dice la historia, y en este caso también se mezcla con la leyenda, que Manuel Girón Bazán, el mítico guerrillero antifranquista al que algún escritor llegó a bautizar como El León de la Cabrera, se afeitaba en la mañana del 2 de mayo de 1951 en la orilla del Río Grande en las Puentes de Malpaso —así se conoce al afluente del Meruelo que aguas abajo atraviesa Molinaseca— cuando el traidor José Rodríguez Cañueto, un infiltrado de la Guardia Civil que había hecho méritos para quedarse a solas con el combatiente más buscado por el régimen de Franco en los montes del Bierzo, le descerrajó un tiro en la nuca con su pistola Star del calibre nueve milímetros.

Y Girón se desplomó. Y a punta de pistola obligó Cañueto a la compañera del hombre que había asesinado por la espalda, Alida González, a bajar a la casa del comandante de la Guardia Civil Miguel Arricivita en Ponferrada.

Lo cuenta el investigador Santiago Macías en su libro El monte o la muerte, todo un long-seller sobre la historia de la represión franquista en el Bierzo y en sus comarcas vecinas. Y de la Historia, con mayúsculas, y de la leyenda, que siempre adorna la realidad, el relato del asesinato de Girón —que lo tiene todo para alguna vez se ruede una película— pasará a convertirse en un reclamo turístico el próximo 2 de mayo, cuando se cumplan 73 años de su asesinato. El propio Santiago Macías será el guía de la primera Ruta de la Memoria que la empresa Guías Bierzo pondrá en marcha con un paseo hasta las Puentes de Malpaso; el último refugio de la guerrilla antifranquista en Bierzo antes de la desbandada final. Y el atractivo de esta ruta a un rincón aislado entre Lombillo y Riego de Ambrós será que el autor de El monte o la muerte enseñará el lugar exacto donde Cañueto mató a Girón.

«Allí quedó en su momento el casquillo de la bala», contaba este martes Macías a este periódico. El lugar no está señalizado. De hecho, pocos saben situarlo sin equivocarse. Y aunque no es la primera vez que se organiza un paseo a los escenarios de las Puentes de Malpaso —hasta el nombre parece una advertencia— sí es el estreno del recorrido como ruta turística. Ahora que se habla de promocionar la Ciudad del Dólar (el nombre literario de la Ponferrada de la posguerra), el mundo de la guerrilla antifranquista que autores como César Gavela mezclaron con el retrato de la capital berciana en novelas como El puente de hierro también entra de lleno en los contenidos que ofrece Guías Bierzo. La ruta del próximo 2 de mayo partirá de la iglesia de San Nicolás de Molinaseca a las 10.00 horas, tendrá una duración de cuatro horas y habrá que pagar 10 euros por persona, salvo los niños de menos de seis años, que podrá acudir gratis.

Macías compartirá con los turistas la historia que ya ha contado en El monte o la muerte. «A José Rodríguez Cañueto, el enlace de la guerrilla que traicionó a Girón lo infiltraron en su partida solo unos días antes», relata el investigador. Y la estratagema para ganarse la confianza de Girón fue, afirma Macías, involucrar a Cañueto en el asesinato de un matrimonio de Santa Eulalia de Cabrera el 24 de abril; Carmen Ballesteros y Antonio León.

Manuel Girón, en un dibujo de Vicente Moreira.vicente moreira

Junto a Cañueto, el régimen franquista atribuyó el crimen a otros dos guerrilleros, Francisco Martínez López, Quico, que sigue vivo y siempre lo ha negado, y Pedro Juan Méndez Jalisco. El documento que acusaba a los tres, un expediente de información testifical para solicitar los beneficios de la dispensa escolar, fue publicado por primera vez por el historiador Secundino Serrano en su libro de 1986 La guerrilla antifranquista y también lo recoge Macías en El monte o la muerte. Pero en el verano de 2022, aparecía en la puerta de la iglesia de Santa Eulalia, junto a un ramo de flores blancas, una carta de dos folios escrita por Gema Rodríguez Ballester, nieta y sobrina nieta de Benjamín y José Rodríguez Cañueto para acusar públicamente a su abuelo y su tío abuelo del asesinato y pedir perdón en nombre de la familia.

Después del crimen, José Rodríguez Cañueto se había convertido en un aparente proscrito, en cualquier caso, y así se habría ganado la confianza de los últimos guerrilleros. «Si no hubiera sido así, no cabe en la cabeza que le hubiera dejado solo con Girón y con Alida González, apenas nueve días después de que no tuviera otro remedio que ingresar en la guerrilla», afirma Macías.

El asesinato de Girón fue el último clavo en el ataúd de la guerrilla antifranquista. Los últimos huidos «ya estaban preparando la documentación para irse de España», afirma el autor de El monte o la muerte que guiará el día 2 a los interesados en conocer el lugar donde mataron a Girón. Los tres protagonistas del suceso habían dormido en una vivienda en Salas de los Barrios y al amanecer habían vuelto al monte, donde se sentían más seguros por el día. Y fue por la mañana, mientras Girón se afeitaba, cuando Cañueto se acercó por detrás —eso dice la historia y eso cuenta también la leyenda— para dispararle en la nuca con su pistola Star de nueve milímetros.

Macías insiste en que, ni la guerrilla en retirada, ni la Guardia Civil, que supuestamente le pagó por su traición, se deshicieron de Cañueto, a pesar de ser un personaje incómodo también para el régimen franquista. A José Rodíguez Cañueto, recalca Macías, no lo mató nadie. Murió en 1966 en un accidente de tráfico cuando conducía su Land-Rover en Mérida. Y quizá sea esa la parte más vulgar de toda esta historia.

Primero por la izquierda Quico, Jalisco, tercero y El Asturiano, cuarto. Jesús Esteban está detrás de El Asturiano y la viuda de Abel Ares posaba en silla de ruedas. Homenaje a Girón en 2001L. de la mata

Aquel homenaje a Girón de 2001

En el paraje de las Puentes de Malpaso (Molinaseca) donde murió Girón abatido por un traidor, el rumor del agua lo ocupa todo cuando no lo visita nadie. Lo comprobó en 2019 uno de los últimos descendientes del guerrillero, su sobrino Joseph Girón-Bazán, cuando, procedente de Francia pisó por primera vez la orilla del Río Grande y se dejó fotografiar desde una covacha. El padre de Joseph, hermano del líder guerrillero, José Girón, también se había echado al monte el mismo día.

Enterrado en un nicho del cementerio de Santo Tomás de las Ollas en Ponferrada, Manuel Girón recibió un homenaje en el año 2001 que reunió a un grupo de sus antiguos compañeros de partida, entre ellos Francisco Martínez Quico, Jalisco y Manuel Zapico El Asturiano. Aquel día, el entonces presidente del Consejo del Bierzo, el socialista Jesús Esteban posó con junto a ellos y una bandera republicana.

Crónica de una traición José Rodríguez Cañueto disparó en la nuca a Girón cuando se afeitaba en el Río Grande, cuenta Macías