Mari Paz Martínez, alcaldesa de Fabero: «Se me sigue arrastrando por el fango cuando yo soy socialista»

Mari Paz Martínez fue esta noche del lunes la protagonista de La Tertulia , el programa que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León . En su repaso de la actualidad del Ayuntamiento de Fabero valoró el pacto con IU, los proyectos en marcha en una transición que, en su opinión, no está siendo justa, y su relación con su antiguo partido.

BALANCE

«Queremos ser referentes del patrimonio minero en Castilla y León». «Ha sido un poco duro», confesó Mari Paz Martínez al valorar el trabajo desarrollado por su grupo en minoría en este casi año de mandato. De ahí sus esfuerzos para alcanzar acuerdos como el que han firmado recientemente con IU para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento. «Estamos viviendo la peor época de Fabero. No tenemos empleo, ni infraestructuras que atraigan empresas..., pero tenemos un patrimonio minero del que queremos ser referentes en Castilla y León», explicó.

‘PACTO DEL TRABAJO’

Objetivo: proyectos conjuntos en marcha. El pacto con IU, que Mari Paz Martínez definió como «el pacto del trabajo», quiere llevar adelante los proyectos que tiene por delante Fabero, como el centro de transformación de la biomasa en el que ambos coinciden, que espera que esté en funcionamiento para 2026 con la creación de ocho puestos de trabajo directos. El acuerdo, explicó, ha sido posible ahora después de que se archivara la denuncia que tenía en los juzgados. «El PSOE nos dijo que el pueblo le había puesto en la oposición y con el PP no íbamos a llegar a un acuerdo», señaló Mari Paz Martínez a la hora de poner sobre la mesa otros posibles acuerdos. Y dejó caer que en el futuro puede haber una convergencia de la izquierda del PSOE, aunque «no es nuestro objetivo ahora; ahora estamos en la gestión de los fondos de transición, que nos han dicho que son hasta 2026», explicó.

RETRIBUCIONES

Sólo por plenos y comisiones. A finales de este mes de mayo habrá un pleno de reorganización y entonces se conocerá la postura del resto de grupos sobre el pacto. Por lo que sabe, dijo Martínez, al PSOE no le ha gustado. «Nadie nos ha comentado nada, y ni siquiera me han felicitado por salir absuelta», ironizó. En ese Pleno se aprobarán las retribuciones, ya que ahora nadie cobra en el Ayuntamiento por el bloqueo en la organización del mandato. «No vamos a tener dedicación exclusiva nadie, ni media dedicación nadie. Vamos a tener lo que tienen todos los ayuntamientos, la asistencia a plenos y comisiones, con una rebaja muy importante. Van a ser retribuciones normalitas. La alcaldesa 1.200 euros; los concejales de la junta de gobierno 700-600 y la oposición, 150. Creo que es asumible para un municipio como Fabero», insistió.

TRANSICIÓN

«No ha sido justa, se cerró sin alternativas». Mari Paz Martínez repasó otros proyectos en marcha como la Gran Corta que acabarán para 2026, aunque no tiene muchos datos de cómo van los trabajos. «La transición no ha sido justa. Se cerró sin alternativas», afirmó. Martínez lamentó también que nadie en el Ministerio de Industria les reciba para avanzar en otras iniciativas y lamentó que estén al margen de los fondos europeos.

DECLARACIÓN BIC

Restaurar todo el patrimonio, mínimo 9 millones de euros. Fabero tiene por delante poner en valor su patrimonio minero, declarado Bien de Interés Cultural por la Junta. Tarea nada fácil, como reconoció la alcaldesa. El turismo está arrancando en la cuenca y hay jóvenes dispuestos a emprender. «Tenemos que soterrar el Pozo Julia para que sea más real, crear nuevos espacios, restaurar el Pozo Viejo, que tiene un valor mucho más importante que el Pozo Julia; el economato, que se está cayendo...». Todo, calculó, tendría un coste de unos nueve millones de euros.

SANIDAD

Próxima protesta en Ponferrada. Sobre los problemas de médicos en la zona, Mari Paz Martínez anunció una próxima protesta en Ponferrada si no se soluciona la actual problemática y lamentó que nadie les diga desde la Junta qué solución se puede buscar. Ahora, quedan cinco médicos para toda la zona cuando tenían nueve, explicó. «No sé cómo se pueden organizar, porque no es fácil, y llega el verano», advirtió.

RELACIÓN CON EL PSOE

«Hay mucho de personal. «Cendón no supera que hayamos tomado otra decisión contraria a la suya. Él nunca me avisó de que me iban a apartar del partido. Cuando más habla, más mete la pata. Ha llegado a decir que quiénes nos va a recibir. Eso es poco democrático». A la pregunta de si volvería al PSOE si no estuviera al frente el actual secretario provincial, dijo: «Posiblemente, sí. Yo soy socialista (...). Estoy muy dolida, no con el PSOE sino con estos representantes que dejan mucho que desear. Se me sigue arrastrando por el fango».