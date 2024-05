El PP niega al PSOE otro plan de ajuste y Moreno dice que aún están al 39% de deuda

El concejal de Hacienda de Ponferrada, el popular Luis Antonio Moreno, convocó este martes a los periodistas para, según dijo, demostrar "con datos objetivos" que el PSOE de Olegario Ramón y de la concejala Mabel Fernández no dicen la verdad o tergiversan la imagen económica del Ayuntamiento. Después de que los socialistas alertaran sobre la posibilidad de que Ponferrada entrase de nuevo en un plan de ajuste económico, el PP de Luis Antonio Moreno desveló que a día de hoy la deuda y el capital vivo del Ayuntamiento de Ponferrada se encuentra en el 39%, "muy lejos del 110% que establece el límite normativo oficial", remarcó.

Moreno se refirió al informe de Intervención municipal sobre la liquidación del presupuesto de 2023 y señaló que en él no se indica que exista tal gravedad, ni tan alerta como pretende infundir el PSOE. "El informe en sí, es favorable. Esa es la conclusión. Sí es verdad que se pone de manifiesto que no se cumpliría con el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero en la práctica no tiene ningún tipo de consecuencia ya que es un análisis de la interventora a efectos informativos, ya que están suspendidas las reglas fiscales en el 2023 y desde el 2020", explicó Moreno.

El concejal encargado de las cuentas de Ponferrada asegura que el PSOE sólo se queda con ese punto, pero destaca que el informe dice otras cosas, como que la deuda, el volumen de capital vivo está en el citado 39%. También reseña que el periodo medio de pago del Ayuntamiento es de 16,95 días, "también muy lejos de los 30 días que se marca en el límite legal establecido". Por eso, sostiene Moreno que el informe de Intervención es favorable.

Desde el actual equipo de gobierno actual se recuerda al grupo socialista de Olegario Ramón que esta liquidación presupuestaria se realiza precisamente en mandato del propio Ramón como alcalde y en el cambio de mandato, con la toma de posesión de Marco Morala como nuevo regidor en el mes de julio de 2023. Por eso, el nuevo equipo gobernante sigue aplicando el presupuesto que ya tenía aprobado anteriormente y niega que existe una desviación de gasto en el segundo semestre, dado que es normal que a comienzo de años se gaste menos que a finales.

Es más, desde el PP echaron en cara a los socialistas que vengan ahora a criticar el aumento de gasto, cuando con ellos gobernando, por ejemplo en el capítulo de gastos de personal incrementaron la partida un 10,5% en el 2023. Se trata como es sabido a la nueva Relación de puesto de Trabajo (RPT) aprobada por el equipo de Olegario Ramón y que ahora, en la actualidad, según el concejal popular Luis Antonio Moreno, ha supuesto que no existe "ni un funcionario que esté contento con ella, con la nueva RPT". En este sentido, el concejal de Hacienda señaló que hay presentadas más de 80 recursos de trabajadores del Ayuntamiento de Ponferrada a la RPT elaborada y aprobada en el anterior mandato municipal socialista.

También recordó Moreno que cuando tomaron las riendas económicas del Ayuntamiento de Ponferrada se encontraron que no había dinero consignado para asfaltado de calles, mejora de parques y arreglo de edificios públicos. "Se puso a llover y había goteras que arreglar, y claro que tuvimos que gastar dinero en arreglarlas", enfatizó Moreno en alusión a la herencia anterior. "Mayor gasto no significa derroche. Mayor gasto lo que significa es gestión. Estamos en un plan de ajuste que finalizaba en el año 2022y el señor Ramón y el PSOE lo prorrogaron hasta el 2028, con lo cual estamos en el plan de ajuste del señor Ramón actualmente. No podemos ir a otro plan de ajuste, como decía la portavoz del grupo socialista. Ya estamos en su plan de ajuste", explico Moreno.

El mismo concejal del PP reprochó igualmente a los socialistas que dijeran que ahora el actual equipo de gobierno "ha metido la mano a saco en el bolsillo de los ponferradinos", cuando considera que "no todo vale en política, no se puede difamar y mentir". "Lo dicen -asegura Moreno- aquellos que en el anterior mandato crearon una tasa nueva de la basura, la primera creada en mucho tiempo", en alusión al equipo que capitaneaba Ramón. En un documento de comparativa, en la partida de tasas y otros ingresos de Ponferrada, en el año 2020 estaba en 4,8 millones de euros presupuestada y en el año 2022, con los socialistas, se presupuestaron 8,7 millones de euros de recaudación. "Es decir, es un incremento del doble, con lo cual, esa es la tasa de basura. Esos son los impuestos que crea el Partido Socialista", manifiesta el popular Moreno.

También asegura el edil de Hacienda que los mismos que quieren aplicar un régimen sancionador y restrictivo en la movilidad de los coches y personas, con la Zona de Bajas Emisiones, son los que les acusan de meter la mano en el bolsillo a los ponferradinos. El edil del PP aprovechó aquí para dar un dato que, según él, demuestra que lo que dicen los de Olegario Ramón sobre que el actual equipo de Gobierno gasta más en sueldos políticos es mentira. Moreno enseñó un documento de este lunes emitido por la sección de Tesorería: "El equipo de gobierno actual liderado por Marco Morala en el mes de marzo de 2024, la última que tenemos contabilizada, asciende a 27.529,22 euros brutos. Y el mismo mes del año pasado, el 2023, que estaba gobernando el PSOE con Olegario Ramón a la cabeza, el gasto fue de 27.696,73 euros. Es una diferencia pequeña pero no podemos dar por válida que digan que este equipo de gobierno es el más caro de la historia", manifestó Moreno.