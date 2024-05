CB pide a Olegario Ramón que deje de hacer "fuegos artificiales" con una moción de censura

El líder de Coalición por el Bierzo (CB) y socio de gobierno del PP con Marco Morala en la alcaldía de Ponferrada pidió este miércoles en rueda de prensa al socialista Olegario Ramón que deje de andar jugando con la propuesta irreal de plantear una moción de censura que desbanque del cargo a Morala. Iván Alonso, en presencia del también concejal bercianista David Pacios, dejó bien claro que el actual pacto con los populares es "sólido" en Ponferrada y pidió al ex regidor y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, que deje de hacer "fuegos artificiales" con sus declaraciones públicas y en las redes sociales sobre una hipotética moción de censura.

El bercianista Iván Alonso dejó bien claro que con Olegario Ramón no pactaría "nada de nada", porque considera que le ha demostrado cuando gobernaba con él -en el anterior mandato- que no es una persona de la que uno se pueda fiar. Y puso varios ejemplos, entre ellos desveló a preguntas de los periodistas que el propio Olegario Ramón le envió a Iván Alonso un correo electrónico en el que venía a decir que el propio Alonso desconocía el pacto que los socialistas firmaron con el ahora condenado Pedo Muñoz. "Le pido a Olegario que diga y explique la realidad de ese pacto con Pedro Muñoz", reclamó Iván Alonso. También citó las tres sentencias durante el mandato de Ramón como la del Supremo por vulnerar los derechos de la oposición, o la última (adelantada hace unos días por este periódico) la que condena al Ayuntamiento a pagar más de 80.000 euros por vulnerar los derechos de una trabajadora municipal en el anterior mandato.

El dirigente de CB manifestó que en el PSOE existen personas sensatas y de las que se puede estrechar la mano confiando en la palabra dada y firmada, pero para poder gobernar con ellos no tendrían nada que hacer los socialistas si no retiran a Olegario Ramón como candidato. Eso sí, Iván Alonso destacó que nadie del PSOE se ha puesto en contacto con ellos para una hipotética moción de censura. Por eso, cree que ha sido el propio PSOE el que ha incitado a Olegario Ramón a que "mueva el cotarro político" para quedar bien ante los suyos, sabiendo que no tiene nada que hacer. También lanzó Iván Alonso la pregunta de si esa moción de censura que barrunta Olegario Ramón tendría como consecuencia que el alcalde fuera el propio Olegario Ramón y dejara su actual cargo de presidente del Consejo Comarcal. "Que lo explique", dijo.

En este escenario de hipótesis que el propio Iván Alonso resalta que no se van a realizar, pero que la política a veces convierte lo imposible en real, quiere dejar bien claro que ellos siempre están dispuestos a hablar con cualquier partido, pero no permitirán como ahora que nadie les lance a su tejado "una pelota en falso". Por eso, Alonso explica que su salida en este momento a dar a conocer esta situación tiene como fin ser "transparentes" con los afiliados del partido, sus votantes y el resto de la ciudadanía de Ponferrada para la que trabaja a través del pacto de gobierno con el PP de Marco Morala. Además, recuerda que Olegario Ramón llamó a los bercianistas de CB majaderos y populistas, y por eso, le pregunta al ex alcalde de Ponferrada, si después de lo dicho estaría dispuesto a gobernar mediante moción de censura "con unos majaderos y populistas".