Morala y Alonso coinciden en la "solidez" del pacto y piden a Ramón "que no enrede"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, formado por PP y CB, ha querido escenificar esta jueves su fortaleza y buena sintonía aprovechando un acto en el Castillo de los Templarios, al que han acudido casi todos los concejales de ambos partidos, algo que en principio no estaba previsto en la convocatoria. Un mensaje con el que ambas formaciones han querido disipar cualquier duda sobre discrepancias internas y descalificar los intentos del portavoz del PSOE, el presidente del Consejo Comarcal Olegario Ramón, al que han pedido que deje de "enredar" con su propuesta de una moción de censura.

Primero ha sido el alcalde, Marco Morala, quien ha aclarado que Iván Alonso le ha tenido informado "en todo momento" de la rueda de prensa en la que CB ha pedido a Ramón que deje de plantear "fuegos artificiales". "La relación es absolutamente sólida. Alguien está intentando enredar, sin duda, y esto va a ser una constante en estos tres años de equipo de gobierno", aventuró Morala, que reiteró -sin citar expresamente al portavoz del PSOE- que deje de perder el tiempo "enredando". "Este equipo de gobierno es sólido. Este pacto de gobierno es sólido y va a permanecer durante los próximos tres años. Vamos a caminar juntos hasta el final", añadió.

Iván Alonso, presente también en un acto que reunía a emprendedores en el Castillo, lanzó a Olegario Ramón varias preguntas visiblemente enojado para descalificar la moción: "¿Hay candidato o no? ¿Va a seguir de presidente del Consejo? ¿Qué plantea como programa". Y añadió: "Soy rotundo. CB no va a entrar en ninguna moción de censura. Hay un pacto sólido con el Partido Popular y no hay ninguna condición ni ningún condicionante para romper el pacto. Eso sí, quien anda lanzándolo yo ya lo freno en seco", explicó en referencia al presidente del Consejo. El primer teniente de alcalde bercianista pidió también a Ramón que deje de "enredar" en los medios de comunicación y añadió: "No vamos a ser partícipes de una moción de censura". Hasta tres veces lo repitió.