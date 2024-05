30 años de rock’n roll y una noche eterna bajo la mirada romántica de Eduardo Manostijeras

Reconoce que es difícil escoger entre los más de dos mil cedés y los otros tantos vinilos de su colección, pero si Óscar Tahoces tuviera que elegir una canción para poner banda sonora a los 30 años del Morticia se iría a los The Cure y su Friday I’m in Love. Una banda de rock gótico que le canta al amor, casi como el pub que Óscar y Ana han convertido en una institución en Ponferrada y que estos días celebra tres décadas de rock and roll sin haber perdido ni una gota de la esencia original, la que se derramó un 6 de febrero de 1994 en el Metrópolis del barrio del Temple.

Óscar era el pinchadiscos de aquel mítico local y decidió cambiar de rol, siempre de la mano de Ana. Hicieron suyo el negocio y una caja de 4.000 pesetas aquella primera noche, aunque no pudieron darle al bar el nombre que tenían pensado. Morticia ya era el destino, pero no fue hasta cuatro años después, en una nueva ubicación, cuando lo bautizaron como la femme fatale de los Addams. «Cuando abrimos era un realquiler y por temas de burocracia tuvimos que mantener el nombre, pero ya teníamos claro que queríamos Morticia, porque encaja perfectamente con la estética ambientada en las películas de terror», explican.

El Morticia es también un museo inspirado en el cine de terror y un espacio abierto a la cultura.L. DE LA MATA

Sí, el Morticia que desde 2009 ocupa un bajo en la calle Matilde Conesa del barrio de La Rosaleda —el tercer y definitivo local— es un pub con género, el de la fantasía oscura, habitado por momias y vampiros que conviven con Leatherface, Frankenstein, Freddy Krueger y Pennywise, entre otros. El próximo inquilino será un Alien a escala real de tres metros que ocupará un espacio en el techo.

Pero como pasa con la música, aunque cueste decantarse por una canción, también en el universo de seres fantásticos que Óscar y Ana han construido en tres décadas de trabajo hay un personaje elegido. Ambos coinciden en el mismo, que ha sido de los últimos en llegar. Nacido en plena pandemia de la mano de los dos —él es un modelista reconocido y reconocible y ella se encargó del vestuario— Eduardo Manostijeras es el preferido. De nuevo, gótico y romanticismo.

Entrada del primer Morticia de Óscar y Ana, el que abrieron después del Metrópolis.DL

En el Morticia habrá unas 40 piezas a escala real y a ellas hay que sumar las más pequeñas. La colección que hace de este pub un museo no ha dejado de crecer desde aquel busto de Frankenstein que Óscar le regaló a Ana cuando abrieron el primer local. «Hemos podido cambiar alguna para mejorarla, pero las piezas están todas y todavía hay sitio para más», afirman.

En sus 30 años de recorrido, ni el cierre impuesto por la pandemia les quitó las ganas de seguir. Solo ha habido un momento crítico, en el que nunca pensaron en tirar la toalla pero sí sacarla de Ponferrada. Fue antes de la reapertura de 2009 en La Rosaleda. Llevaban dos años buscando local sin conseguirlo y valoraron marcharse a Inglaterra. Al final, llegó la propuesta de Matilde Conesa y aquella idea de ‘volar’ se diluyó.

El Bierzo siempre ha sido su lugar y aquí quieren quedarse. Por esa unión al territorio, han rechazado también las «numerosas propuestas» que les han llegado para franquiciar el Morticia. La primera fue de Barcelona. Luego, Gijón, Madrid, Reino Unido... «Cuando registramos el nombre, nuestra idea era franquiciarlo; pero nunca estás preparado para cuando te llega la primera oferta. Al final, decidimos que no queríamos liarnos más la cabeza», explica Óscar. «Estamos a gusto aquí y creemos que el Morticia somos nosotros. Es un parto nuestro», añadió Ana.

El Morticia ha sido fiel a su estética desde el origen.DL

De ellos y de una clientela que se ha mantenido fiel desde aquel domingo de febrero de 1994. Era febrero y no mayo, pero hace años que decidieron retrasar un poco la efeméride para alejarla de la Navidad que suele vaciar los bolsillos y la idea funcionó. Como funcionan los conciertos (nacionales e internacionales) gratuitos que ofrecen dos meses al mes, entre octubre y junio, y las fiestas temáticas del verano.

«El Morticia no es solo un bar, sino un lugar abierto a la cultura», señalan sus creadores. Por eso es la casa de múltiples bandas y artistas locales que tocan, exponen y presentan libros en un pub donde la noche es eterna que solo descansa los lunes. Un lugar de culto para los amantes del rock que se mueve al ritmo de un amplio espectro musical y que ha sabido preservar una identidad ajena a cualquier moda. Tal vez ese haya sido el secreto para resistir 30 años.

«Tenemos la grandísima suerte de que, además de esta clientela que nos lleva arropando toda la vida, trabajamos con mucho turismo», asegura Ana. De hecho, hay quien llega a la Oficina de Turismo de Ponferrada preguntando por ese bar de película de terror en el que, un día entre semana, no es difícil escuchar una mezcla de español con un poco de inglés hablado, alemán o japonés. «Eso no deja de sorprendernos», dice Óscar que, llegados a este punto, se declara millonario por «estar al lado de Ana y tener un negocio que funciona nos da para vivir hoy. Mañana, no sé».