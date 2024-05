Morala: "Hemos intentado corregir la ZBE socialista que idearon sin pensarla"

"Nosotros hemos intentado corregir su ZBE socialista, una

zona que ustedes idearon sin pensarla, sin estudio de impacto socio

económico, contratando obras excluyendo el abastecimiento, saneamiento, asfaltado y mobiliario, a 800 metros de un centro comercial". Con estas palabras ha concluido esta martes Marco Morala su intervención en el Pleno que ha rechazado la ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras el no del PSOE, al que se ha sumado VOX.

El alcalde ha leído su intervención, que ya tenía preparada ante el previsible resultado de la votación, y en la que ha constatado que "la ZBE de Olegario Ramón se hizo sin una previsión sobre sus consecuencias para el comercio, la hostelería y los vecinos, algo que el equipo de gobierno PP-CB ha querido paliar con la normativa que han rechazado PSOE y VOX en el Pleno.

"Hay que decir que el planteamiento inicial de la misma es erróneo. No ha existido una buena planificación en el origen de todo el proceso. La ZBE se debió implantar en Ponferrada en diciembre de 2022 y no se hizo. No se cumplió ese plazo legal. Ciertamente soy de naturaleza ingenua y confiada, así que no quiero pensar que el motivo fueron las elecciones municipales de mayo de 2023. Nosotros trayendo esta ordenanza a este pleno cumplimos con los plazos legales, con lo que la responsabilidad de toda índole, y no solo la política, no será del alcalde y de los concejales integrantes de este equipo de gobierno, si no de los que concejales del PSOE y VOX de Ponferrada", ha señalado Morala.

Tras preguntarse en voz alta qué criterio se siguió por el anterior equipo de gobierno socialista para la delimitación del perímetro de la zona elegida, que, según dijo el alcalde, no fue ni "razonable ni basado en algo tangible", sino que fue "de forma aleatoria", Morala lamentó que ya no se puede cambiar la zona porque "al haberse ejecutado las obras" habría que devolver el dinero a Europa. "Lo que resulta claro e incontestable es que para la implantación de una zona determinada de la ciudad como área donde se limitan las emisiones se debería haber realizado un estudio, un proceso previo, porque se van a establecer limitaciones que afectan a los ciudadanos, a los negocios, a la economía local y esto no se puede hacer a capricho. La elección de la zona tiene que estar justificada. En Ponferrada en el año 2021 no se tenía en el centro urbano ninguna medición de contaminación por tráfico y entonces se improvisó", insistió en su intervención.

Según añadió, en relación con la medición de la contaminación del tráfico, hasta febrero del 2023 sólo existía una estación de medición de la calidad del aire y se encontraba fuera de la zona delimitada como ZBE. "Sólo a partir de febrero del 2023 se toman datos de contaminación de tráfico en el área establecida en el 2021 como ZBE. Análogamente ocurre con las mediciones de tráfico, datos tardíos y aforos que no son suficientes para el cálculo de los

parámetros establecidos. Por el contrario, con el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones que hoy se ha rechazado por el bloque VOX - PSOE, elaborado en el presente mes de mayo de 2024, se pretendía rectificar las decisiones iniciales con mediciones actuales de contaminación y aforos de tráfico con representatividad, a día de hoy, pertinente. En definitiva, por parte del anterior equipo de gobierno, se ha actuado con improvisación, sin estudios previos para delimitar la zona", insistió.

Tampoco, según añadió Marco Morala, se analizó la "afectación grave a la competencia y al mercado" y no se evaluó el efecto de

estas medidas "en la actividad comercial de la zona, en los que utilizan vehículos a motor para su actividad profesional, y en los profesionales que ejercen en el área". "Es evidente -dijo Morala- que la limitación de accesos anteriormente prevista tendría una importante transcendencia económica negativa en la zona afectada, por lo que solo el aplazamiento de las limitaciones puede paliarla en la medida de lo posible. Una actuación que hubiese sido prioritaria y que no se ha realizado hasta la fecha es la implantación de aparcamientos alternativos en el área. En la zona de Navaliegos, Eladia Baylina y Antolín López Peláez se han eliminado más de setenta plazas de aparcamiento sin establecer ninguna

alternativa a mayores". lamentó.

"Es evidente que para no perjudicar al comercio se tienen que recuperar al menos las plazas de aparcamiento que han sido eliminadas, y a distancia prudencial para que realmente tengan la misma función. Los fondos europeos deberían haberse utilizado preferentemente para actuaciones que aporten alternativas de uso. Los ciudadanos deberían de tener alternativas fáciles a su movilidad antes de que empezaran las limitaciones. Los problemas que genera la implantación de la ZBE deberían estar resueltos inicialmente, para lo que deberían haberse elegido otras actuaciones. Y nada de ello se hizo por el anterior equipo de gobierno socialista". Tras analizar una a una las calles que se han peatonalizado con la ayuda económica de Europa, ha lamentado la falta de aparcamiento, que no beneficia al comercio en su opinión. Y en el caso de la calle Real, ha dicho que "el único tráfico que se puede autorizar es el de acceso a garajes, ambulancias, etc. El hecho de que no se hubiesen estudiado inicialmente alternativas de tráfico y no se hubiesen previsto las consecuencias en todos los ámbitos ha determinado que no se pueda implantar".

Y en el caso de la peatonalización de la avenida de la Puebla (tramo desde plaza Lazurtegui a la avenida de Huertas), indicó que desde el primer día ya se puso de manifiesto que había sido un error, por lo que " no se llegó a materializar el cierre de tráfico". "Son las consecuencias de la falta de estudios y de la improvisación. Recordar al anterior alcalde que tenía proyectada esta peatonalización, que ejecutó esta obra para peatonalizar, que llegó a poner señalización de prohibido el tráfico y calle solo peatonal y que el mismo día de la inauguración, ordenó retirar las señales y revirtió la peatonalización de esta calle. Y lo hizo porque no se atrevió a cerrar esta calle antes de las elecciones municipales".

"Consejos vendo con la calle Real que para mí no tengo con avenida La Puebla. Como se entere la Vice presidenta y número 1 al parlamento europeo menudo eco-disgusto le va a ocasionar, Señor Ramón", afirmó el alcalde en su intervención a modo de crítica final.