Cao: "La obra de Amable Arias debe venir a Bembibre, pero nunca para estar escondida en un almacén"

"La obra de Amable (Arias) debe venir a Bembibre, pero nunca para estar escondida en un almacén", afirmó este jueves la alcaldesa de la capital del Bierzo Alto, Silvia Cao, para responder a las críticas de la concejala Por Bembibre, Elsa García, que le reprochó el retraso en acondicionar la Casa Villarejo para acoger la donación de la obra del pintor nacido en la localidad y la demora en firmar los documentos de cesión con quien fue pareja del artista, su heredera Maru Rizo.

La alcaldesa aseguró en una nota que ya ha hablado con la propia Rizo para explicarle que la Casa Villarejo no está ahora mismo en condiciones de acoger los óleos y dibujos, hasta 2.000, que la heredera de Amable Arias quiere donar a Bembibre. "Por eso las cosas se han ido retrasando, porque la Casa Villarejo, que será un centro de exposiciones, aún está finalizada". Y añadió "que nadie dude de que este equipo de gobierno espera y desea que la obra de Amable Arias pronto sea una exposición permanente en Bembibre".

La alcaldesa arremetió contra Elsa García, que estuvo en el equipo de gobierno anterior del PP. "Que esta señora me acuse de dar la espalda a la obra de Amable Arias, no solo me ofende, es que me indigna porque en ningún Pleno se ha molestado en preguntarme cómo están las cosas". Y aseguró que "esta señora es una demagoga que se ha empeñado en olvidar que un día, no muy lejano, perteneció al Partido Popular, que compró la casa y que la abandonó a su suerte". Por eso le pidió explicaciones a la propia García.

Cao insistió en que "la Casa Villarejo necesita una elevada inversión, superior a los 500.000 euros para ser finalizada" y el Ayuntamiento ha solicitado esa financiación "a través de subvenciones que aún no se han resuelto" porque "no dispone de fondos propios para asumir esos costes".

García recordó que la escritura de compra-venta de la Casa Villarejo la firmó el PP cuando gobernaba Bembibre un 18 de mayo de 2015, por un precio de 100.000 euros que se elevaría a otros 180.000 más si en 2023 el inmueble no acogía una exposición permanente de las fotografías de Bernardo Alonso Villarejo. Y asegura la actual alcaldesa socialista que "se ve" que Elsa García, cuando era concejala de Hacienda, "no tuvo tiempo de buscar subvenciones, tampoco tuvo tiempo de reparar la casa y tampoco tuvo tiempo de ejercer su cargo y hacer lo que ahora exige". Y añadió que en lugar de reprocharle que haya firmado una adenda con la familia Villarejo para ampliar los plazos debería agradecérselo. "De no ser así, el Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, los ciudadanos de Bembibre, habría tenido que abonar 180.000 euros".