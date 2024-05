PP y CB llaman a aprobar una ZBE con las necesidades de Ponferrada y no de Madrid

Mientras valoran qué consecuencias puede tener para Ponferrada el no del pasado martes, como puede ser la devolución de 2,4 millones gastados en urbanizaciones de calles que ahora no se van a poder justificar ante Europa por la falta de una ordenanza, y sin pensar todavía si van a llevar a otro pleno el texto que tumbó el «bloque PSOE-Vox», el equipo de gobierno PP-CB ha hecho este jueves un llamamiento para sacar adelante una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) acorde con las características de la capital berciana y no impuesta desde otras instancias con la aplicación más «restrictiva» que contempla la UE y el Ministerio.

Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa la teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Lidia Coca, y el concejal de Comercio, David Pacios, donde han defendido el trabajo del actual equipo PP-CB en defensa del comercio y la hostelería del centro para que la ZBE pase de ser «un problema a una virtud».

Lidia Coca ha criticado a los portavoces del «bloque PSOE-Vox» por su voto en contra en el último pleno, que puede traer consigo la imposición de una normativa mucho más dura. «Se va a perder la subvención, pero la Zona de Bajas Emisiones se va a aplicar, porque hay una ley que así lo dice», ha advertido Coca.

La edil ha rechazado la Zona de Bajas Emisiones más restrictiva en cuanto a niveles de contaminación que plantea «el portavoz del PSOE, el presidente del Consejo Comarcal Olegario Ramón», ya que solo busca bloquear el actual texto y porque «Ponferrada no es Madrid», y ha ido más allá al decir que el único objetivo del exalcalde fue en su día hacer obras para rentabilizarlas en las elecciones municipales del 23-J, sin importarle las consecuencias para el comercio y la hostelería del centro.

El mismo tono empleó con Patricia González (Vox), de la que dijo que «ni es ni conoce Ponferrada, ni le importa el comercio de la ciudad» y a la que acusó de cambiar de postura porque ahora no tiene un sueldo público.

Y es que, según ha insistido David Pacios, Ponferrada, quiera o no, está afectada por la Ley del Ministerio y tiene que aplicar la Zona de Bajas Emisiones decidida por el anterior equipo de gobierno de Olegario Ramón, aunque no se hicieran informes técnicos y económicos previos para tomar la decisión. En ese sentido, David Pacios criticó que se tomara una decisión de ese calado sin estudios con el único fin de utilizar sus obras en las elecciones «sin tener en cuenta las consecuencias».

El concejal de Comercio criticó también la política «caciquil y rastrera» del PSOE intentando ahora «asustar a los vecinos con su salud» cuando un medidor que se ha instalado en los últimos meses en la plaza de Lazúrtegui concluye que no se supera ningún día los niveles de contaminación en el epicentro de la ZBE. Pacios aportó también otros datos del Ministerio de Transición Ecológica en el mismo sentido para pedirle a PSOE y Vox que piensen en Ponferrada. De Vox, dijo que no entiende su postura "del no es no". "Si no hay ordenanza, Ponferrada será igual que Madrid", ha concluido.