La lluvia amenaza con aguar la recogida de las variedades tempranas de cereza del Bierzo

No ha dejado de llover y eso se nota en el campo. Árboles frutales y viñedos no se han visto amenazados porque la temperatura que ha acompañado el exceso de humedad ha sido baja y aleja la sombra de las plagas de hongos, pero el caso de las cerezas es diferente. Está a punto de empezar la campaña de recogida de las variedades más tempranas —principalmente Burlat— y hay temor a que el fruto esté agrietado por el exceso de agua. Se prevé que la cosecha comience a finales de la próxima semana, ya que parece que la climatología dará un giro a partir del lunes, y será a mitad de la misma cuando se podrá ver si hay daño.

Lo que pasa con la cereza en período de abundante lluvia es que absorbe mucha agua y se hincha hasta el punto de que la piel no estira los suficiente y se agrieta. Los daños reales se notarán cuando lleguen los días del sol. Con el calor el fruto engordará y se verán las consecuencias, según explicó el director técnico de la Marca de Garantía Cereza del Bierzo, Pablo Linares.

En todo caso, Linares también explicó que la exposición a las lluvias no afecta de igual manera a todas las variedades y, precisamente la Burlat, no suele ser especialmente sensible. Esta variedad es la mayoritaria de entre las tempranas que se recogen en la comarca y, aún así, supone entre un 10% y un 15% del total de la cosecha.

En este punto y a escasos días del inicio de la temporada de recogida —a una semana vista, aproximadamente— Pablo Linares se muestra cauteloso y confiado en que el porcentaje de fruto dañado, si lo hay, sea mínimo.

Donde también se está notando la lluviosa primavera es el horticultura, con las tierras anegadas de agua por la incesante lluvia, se están retrasando las plantaciones por riesgo a podredumbre si no deja de llover. Basta con ver el estado del pantano de Bárcena, que supera el 97%, para comprobar lo que ha caído.