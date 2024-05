Dos médicos de León cubren Oncología en El Bierzo pero la crisis retrasa varios tratamientos

Dos oncólogos desplazados desde León reanudaron, este miércoles, la actividad de Oncología en el Hospital El Bierzo para suplir el vacío dejado por los dos profesionales de baja. Retomaron la agenda de consultas y tratamientos de quimioterapia que quedó suspendida el martes, pero no del todo. No todos los pacientes que habían sido citados y no fueron atendidos, aún habiendo llegado a la puerta misma de la consulta, han recibido atención. Sí una llamada para advertir de los cambios y darles una nueva cita, como el caso de una paciente de Villablino que iba a recibir su primer ciclo de quimioterapia ayer y ahora tendrá que esperar hasta el día 31, es decir, una semana más.

Según la información facilitada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), el objetivo de los dos médicos desplazados desde el Hospital de León era atender a los enfermos que quedaron ‘colgados’ el martes y a los que tenían consulta o tratamiento programado para hoy. En total —afirmaron— unos 50 pacientes. Sí hubo quien recibió una llamada a primera hora y pudo acudir al hospital, pero en otros casos, el contacto telefónico fue para posponer el tratamiento. La situación de los hospitalizados en planta sigue siendo una incógnita, ya que sobre quién se está encargando de ellos no ha dado una respuesta la dirección del hospital. Lo mismo sucede con quienes ingresan en Urgencias y dependen de este servicio.

El refuerzo de profesionales venidos de fuera se mantendrá mientras los dos oncólogos titulares sigan de baja o continúen sin cubrirse las otras dos plazas que quedaron descubiertas por la marcha de dos facultativos a otros centros sanitarios. La actividad se está extendiendo también a las tardes. Cabe recordar que la plantilla orgánica de Oncología es de cuatro especialistas, llegando incluso en algunos momentos a plantearse la necesidad de disponer de un quinto profesional.

«La consulta de Oncología se cubrirá con oncólogos de León, o de otros puntos de la autonomía si fuera necesario, hasta que los dos facultativos que están de baja se incorporen. Después, se valorará si hace falta seguir prestando apoyo desde otros hospitales o no». Esta es la respuesta que la gerencia ha dado a las preguntas planteadas por este periódico. Respecto a las otras dos plazas pendientes de cubrir, la misma fuente afirmó que «salen en el proceso de estabilización» y «hay que esperar a que se resuelva este proceso para la toma de decisiones de futuro sobre el servicio». Es decir, nuevamente se fía la resolución de la crisis a que haya médicos que se acojan a las plazas del Bierzo.

«Pese a que la directora del hospital me aseguró que mi madre iba a recibir tratamiento esta misma semana, la acaban de citar para el día 31. Esto supone retrasar la primera sesión y anular la segunda que debía recibir el próximo martes». Estas son las palabras del hijo de una de las enfermas que el martes se tuvo que volver a casa (en Villablino) sin haber recibido tratamiento. Iba a ser el primero desde que fue diagnosticada y ahora tendrá que esperar, con el impacto psicológico y emocional que ello conlleva para pacientes «complejos», como lo define otra de las afectadas. Ella fue consultada por teléfono pasadas las doce del mediodía de ayer y se le ha programado la quimioterapia para mañana.

Los pacientes de Oncología del Hospital El Bierzo están preocupados, dubitativos y sienten incertidumbre y desazón por qué pasará en las próximas semanas y porque no es su médico el que va a verlos. Este hecho rompe parte de la confianza y genera tensión en enfermos que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

La situación de colapso total de esta especialidad médica ha explotado como una bomba en la sociedad berciana y lacianiega y ha vuelto a provocar la convocatoria de una movilización para el próximo martes. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se sumó a las voces que reclaman «a la Junta y al Gobierno de España que adopten todas las medidas que sean necesarias» para que el hospital disponga de los especialistas que necesita. «Seré exigente con todos», dijo Morala, que afirma haber pedido a que trate de «adelantarse e intenten anticiparse a estas cuestiones».

Protesta el día 28

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana ha convocado una concentración de protesta frente al Hospital El Bierzo para denunciar "el abandono" generalizado de la sanidad en ambas comarcas y reclamar a la Junta de Castilla y León soluciones reales. La cita es el próximo martes día 28 a las 13.00 horas.