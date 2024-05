Sacyl garantiza la cobertura de las cuatro plazas de Oncología de El Bierzo: "Los pacientes no deben tener miedo"

Hacía mucho tiempo que un alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no visitaba el Hospital El Bierzo con una convocatoria abierta a los medios de comunicación; pero la situación del servicio de Oncología, la alarma social generada y la protesta ciudadana convocada para mañana mismo han precipitado que la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández, se haya desplazado este lunes hasta el Bierzo con la intención de transmitir "tranquilidad" y garantizar la cobertura sanitaria de los pacientes con cáncer. Habrá cuatro oncólogos aunque las plazas se tengan que cubrir con médicos de León, Valladolid y Salamanca. Este ha sido el mensaje. Y esto será así hasta que se estabilice la plantilla propia del centro, afirmó la responsable autonómica.

De momento, uno de los dos oncólogos que se encontraba de baja ha regresado hoy al trabajo. Eso también permitirá atender con profesionales del propio servicio de Oncología a los pacientes hospitalizados. Desde el pasado martes, han sido especialistas de Medicina Interna los que se han estado encargando de los ingresos (en torno a una veintena) y así se volverá a hacer -adelantó Silvia Fernández- si la situación lo requiere, pero ahora ya "bajo la supervisión de un oncólogo". "No va a haber ningún paciente sin ver en planta", aseveró.

"El primer mensaje que quiero trasladar es que seguimos garantizando la asistencia sanitaria en la especialidad de Oncología. Únicamente un día ha habido una dificultad puntual debida a las bajas imprevistas de dos facultativos y, desde el miércoles, hemos seguido prestando la asistencia sanitaria", afirmó la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización que también se dirigió a los pacientes para decirles que "por supuesto, no tienen que tener miedo", porque "vamos a garantizar todos los tratamientos y seguimos trabajando para poder mantener el número de efectivos suficiente, que en este caso son cuatro".

El segundo mensaje que quiso lanzar Silvia Fernández es el del "profundo respaldo de la Consejería de Sanidad al equipo directivo del Hospital El Bierzo". "Lleva trabajando incesantemente desde que se dio esta circunstancia para garantizar las agendas y la actividad y que ningún paciente se quedara sin tratamiento desde la semana pasada", defendió, incidiendo en que lo que se ha dado en el servicio de Oncología es "una situación sobrevenida" por la que "nos hemos visto atropellados", pese a que ya se sabía con antelación que la plantilla de oncólogo del Hospital El Bierzo quedaría reducir a la mitad por la marcha de dos de ellos a otros centros sanitarios. Respecto a esto, la directora de Asistencia Sanitaria aseguró que ya se estaba organizado en refuerzo con profesionales de León.

"Los pacientes no tienen que tener miedo, porque vamos a garantizar todos los tratamientos y seguimos trabajando para poder mantener el número de efectivos suficiente, que en este caso son cuatro" Silvia Fernández Calderón. Directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Junta

Fernández, que compareció acompañada por el equipo directivo del Hospital El Bierzo, afirmó que el problema es "no hay oncólogos en paro". "Ya hemos trasladado en múltiples ocasiones que se trata de un problema de Estado, que necesitamos que el Ministerio de Sanidad tome medidas estructurales, porque hay un déficit de especialistas. Nosotros lo que hacemos es intentar compensar ese déficit mediante la movilidad voluntaria, ofreciendo condiciones especiales para que los médicos puedan venir a trabajar estableciendo jornadas extraordinarias", apuntó.

Silvia Fernández, en el Hospital El Bierzo.L. DE LA MATA

Precisamente, una jornada extraordinaria de tarde es lo que se está aplicando desde la pasada semana para poder atender a todos los pacientes con el número actual de oncólogo. Ante la posibilidad cierta de que la baja laboral de una de las especialistas con plaza fija sea de larga duración, la directora general de Asistencia Sanitaria reiteró que "lo que haremos será compensar esa baja mediante los recursos que tenemos". Aquí también entra en juego la plaza fija que se la asignado en El Bierzo a una oncóloga que actualmente está ejerciendo en Salamanca en el marco del proceso de estabilización de plantillas. Es uno de los nombres publicados por la Consejería de Sanidad el pasado viernes. Desde entonces, está establecido un plazo de 30 días para que tome posesión. Habrá que ver si cubre la plaza.

"Tendremos médicos suficientes para prestar la asistencia sanitaria", repitió varias veces Silvia Fernández. También -dijo- en el servicio de Cardiología, donde la situación es tan crítica como en Oncología y viene de lejos, con dos únicas profesionales en plantilla, una de las cuales ha pedido traslado a otro hospital y se irá en cuestión de días. Como se ha marchado también el médico internista que les servía de apoyo. "En Cardiología han salido cuatro plazas en el proceso de estabilización y se prevé que se cubran", afirmó la directora general.

Silvia Fernández criticó que "se haga política con la Oncología". "No me parece razonable dijo". "Lo primero es volver a dar seguridad a los pacientes y a las familias y garantizar que vamos a dar todos los tratamientos". Preguntada sobre si esta situación se da en otros hospitales de Sacyl, la directora general de Asistencia Sanitaria dijo que sí. Se dan complicaciones por plantillas mermadas, pero no la suspensión de un servicio porque la plantilla sea de cero profesionales. "No me consta", afirmó respecto a esto último. Sobre la falta general de médicos, insistió en que "es un problema que se repite porque es estructural del Servicio Nacional de Salud. Hay especialidades deficitarias y, ahora mismo, no hay médicos en paro".

Contratos de tres años para fidelizar

La directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Junta de Castilla y León también quiso dar réplica a las críticas de algunas organizaciones sindicales sobre la duración de los contratos que se ofrecen a los profesionales sanitarios y como esta condición afecta directamente a las plantillas de algunos centros. Silvia Fernández lo negó.

"En junio de 2022, se publicó una norma por la que no se pueden realizar contratos de estas características. Nosotros, además, con la dificultad de fidelización que tenemos, estamos llevando a efectos programas de provisión de larga duración. De hecho, hace quince días, publicamos el programa de fidelización para 2024, con el que lo que hacemos es proporcionar contratos de tres años con unas ventajas adiciones, como que pagar un máster de hasta 2.000 euros. A cambio pedimos, el compromiso del efectivo, al que se le dan unas condiciones que nunca tuvieron el resto de los médicos de este país", defendió la responsable de la Consejería de Sanidad.

La contraprestación a esas condiciones ventajosas descritas por la directora general, con contratos de tres años, es que los médicos "dediquen una parte de su tiempo de contrato a la atención en otro centro sanitario, generalmente de menor tamaño al del centro al que son adscritos", dijo.