«Somos la empresa más longeva del Bierzo, y eso no ha sido fácil»

El Centenario de Cosmos fue protagonista en La Tertulia , el espacio que ponen en antena La 8 Bierzo y Diario de León, en esta ocasión con dos invitados: Jaime Santoalla, director de la fábrica de Toral de los Vados, y Vetania López, responsable RSC. La planta berciana cuenta actualmente con 150 trabajadores y genera otros 6.000 empleos indirectos. Desde 2020 se han invertido 22 millones de euros.

UN SIGLO

«Somos la empresa más longeva de la comarca del Bierzo». «La ocasión lo merece», destacó el director de Cosmos sobre el Centenario de la empresa ubicada en Toral de los Vados que se celebrará a lo largo de todo este año 2024. «Somos la empresa más longeva de la comarca; que no es fácil. Son 100 años contribuyendo al bienestar del Bierzo, a la economía...». Un siglo y con previsiones de cumplir muchos años más», enfatizó Jaime Santoalla.

CENTENARIO

«La fecha culmen será en noviembre y hasta entonces lanzaremos muchos concursos y actividades». Vetania López, responsable RSC de la planta cementera de Toral, adelantó que la idea de Cosmos es hacer una conmemoración para sus trabajadores pero también abierta a toda la sociedad berciana. En ese sentido, destacó algunas de las actividades que ya han puesto en marcha y otras que se anunciarán en las próximas semanas, que buscan también esa implicación. «Hemos creado varios concursos... y estamos preparando actividades para nuestros peques, que son la sociedad de mañana. La fecha culmen del Centenario será en noviembre y hasta entonces lanzaremos muchas ideas. Habrá una jornada de puertas abiertas, un libro...», resaltó Vetania López.

VALORES

«La fábrica ha colaborado con su entorno desde el principio». Santoalla explicó que, desde la inauguración de la fábrica, el compromiso con el entorno ha sido uno de los valores que la empresa ha mantenido en estos 100 años. «En general, en el sector cementero. Ayudar allí donde se nos puede necesitar. La fábrica ha ido colaborando con el entorno desde el principio. Ha pasado de generación en generación. Cada vez, también, buscando ser más sostenible y eficiente. El compañerismo es algo también a destacar; tenemos un equipo muy bueno, competente».

RETO

Reducir las emisiones. El mayor reto que tiene por delante no solo Cosmos sino el sector cementero en general, explicó Santoalla, es reducir la huella de carbono y la sostenibilidad. Por su propia actividad, es uno de los que más emisiones de CO2 emite a la Atmósfera. En ese sentido, Cosmos trabaja con cuatro «palancas», explicó su director. La eficiencia energética sería la primera. «La mejor energía es la que no se consume y por eso se está trabajando en la incorporación de nuevos equipos de refrigeración... todo aquello que nos permita reducir nuestro consumo», señaló Santoalla. Otra aspecto en el que trabajan es la valoralización energética, con el recambio de los combustibles fósiles (coque de petróleo...) por otros provenientes de residuos, que tienen un menor impacto, y que de otra manera se perderían en un vertedero. «Desde hace cuatro años, cuando empezamos con esta técnica, el 40% del combustible que utilizamos ya procede de estos combustibles que no son fósiles», señaló. La tercera «palanca» es, según el director de Cosmos, hacer cementos con menor huella de carbono, que requieren menos clínker con la utilización de cenizas de otras industrias... Y la última, la más innovadora, llegar a ese reto de 2050 de un cemento con emisiones neutras de CO2. «Son proyectos en los que estamos empezando a trabajar, sin olvidar de las otras tres palancas». Entre los proyectos está también el enganche de la planta fotovoltaica de 6,2 megawatios que aporta ya el 15% del consumo de la fábrica.

TRABAJADORES

"También serán protagonistas del Centenario". Vetania López adelantó que será «una celebración por todo lo alto», en la que los trabajadores también podrán aportar sus ideas.

SEGURIDAD

Compromiso. Cosmos lleva ya ocho años sin accidentes laborales, algo que se ha conseguido con mucho trabajo, según Santoalla, y la implicación tanto de la empresa como de los trabajadores. «Lo más importante es el compromiso de los trabajadores. Para nosotros, más que una prioridad es un valor. Es algo innegociable por encima de cualquier cosa», destacó el director.

INFRAESTRUCTURAS

El 70% de la producción, por tren a Galicia. La mayor parte de la producción de Cosmos sale hacia Galicia, por ferrocarril. Hasta el 70%. «El Corredor Atlántico es importante para nosotros y para toda la sociedad. Es un tren que no deberíamos dejar pasar». Santoalla también apostó porque se construya la A-76 a Orense.

