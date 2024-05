El Bierzo y Laciana muestran su hartazgo por la situación de la sanidad: "Estamos marginados y exigimos la verdad"

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León cada vez lo tiene más difícil para convencer a los ciudadanos de El Bierzo y Laciana. El descubierto del servicio de Oncología del Hospital ha sido lo último, pero la falta de médicos es generalizada, también en Atención Primaria, y las listas de espera siguen dando de qué hablar, casi de manera endémica. Todo ello sin mencionar la situación de la red de consultorios rurales. Por eso, bercianos y lacianiegos han vuelto a concentrarse este martes frente a su centro sanitario de referencia para hacerse oír. Es la enésima vez que lo hacen sin que aprecien un cambio a mejor en la política sanitaria, pero tampoco están dispuestos a quedarse callados.

Alrededor de un millar de personas han dado forma a la protesta convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Ha sido a la una de la tarde y todos, al unísono, han gritado por la misma razón y con un objetivo común. "¡Basta ya de atentar contra la sanidad de todos!", se escuchó en repetidas ocasiones durante la lectura del manifiesto en el que volvieron a apuntarse, uno a uno, los déficits del sistema público de sanidad en dos comarcas que -no se cansan de denunciarlo- se sienten en desigualdad de condiciones con respecto a otras zonas de la Comunidad.

Manifestantes en la protesta en defensa de la sanidad pública convocada en Ponferrada.L. DE LA MATA

No hay oncólogos ni radiólogos ni cardiólogos ni geriatras. Prácticamente todas las especialidades médicas sufren las consecuencias del vacío. Lo sufren los profesionales, que no han dejado de denunciar su sobrecarga, y lo sufren los pacientes en los tiempos de espera para pruebas e intervenciones, en la demora de las consultas y en la calidad de la asistencia que reciben. "Hay que defender la sanidad pública con hechos, con valentía, con el patriotismo real, que no es el de esas pulseritas que llevan con la bandera de España. El dinero público debe destinarse a los servicios públicos, no al negocio de empresas privadas", aseguró la portavoz de la plataforma sanitaria, Pilar Carrasco.

Varias fueron las exigencias planteadas por los manifestantes. Desde luego, la cobertura estable de la plantilla de Oncología para garantizar la prestación del servicio sin depender de la disponibilidad de profesionales de otros hospitales. Pero también se volvieron a escuchar demandas históricas y "compromisos incumplidos". "Exigimos al consejero de Sanidad que reconozca los verdaderos datos de la lista de espera", leyó Carrasco. Esta fue la primera reclamación. Después vinieron la adaptación de las plantillas a las necesidades asistenciales del Bierzo y Laciana, un plan "realista y eficaz" para reducir esas listas de espera y atención continuada en los consultorios rurales, "porque es el sistema más eficaz para mejorar la salud de todos los habitantes de nuestros pueblos". Ante esta exigencia, se escuchó una denuncia espontánea entre las voces de los congregados: "¡Estamos marginados!". Lo dijo uno de pueblo.

Los manifestantes acudieron con pancartas en las que se repiten los mensajes desde hace años.L. DE LA MATA

La mejora del servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo, "dotándolo del personal preciso", y la del servicio de Geriatría, para "dar a nuestras abuelas y abuelos la atención que se merecen", fueron otras de las necesidades planteadas a viva voz. Como que la asistencia pediátrica esté presente en todos los centros de salud, la puesta en marcha del servicio de radioterapia "tantas veces prometido y tantas veces incumplido" y la mejora "urgente" del trasporte sanitario. "El Bierzo y Laciana se merecen unos gestores de lo público que respeten a sus usuarios y a sus profesionales. Nos están arrebatando los servicios públicos que tanto nos ha costado conseguir", leyó la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para dar por concluido el manifiesto e iniciar una marcha a pie alrededor del Hospital.

La Facultad de Medicina

Entre los asistentes a la concentración de protesta había varios cargos políticos, sobre todo, socialistas encabezados por su secretario general en Castilla y León, Luis Tudanca, que volvió a denunciar la gestión sanitaria de la Junta y la situación en la que esa gestión ha dejado a los usuarios del Área de Salud del Bierzo. "Hay quienes no creen en la sanidad pública y quien no cree que los bercianos y bercianas tengan los mismos derechos que el resto de vecinos de León y del conjunto de Castilla y León", dijo Tudanca, exigiendo que "la infraestructura sanitaria del Bierzo tenga las inversiones necesarias, que se dote con profesionales suficientes y que que se dejen de parches". "Es triste que tengamos que seguir saliendo a la calle año tras año", sentenció.

Los socialistas Luis Tudanca, Claudia Alba y Olegario Ramón.L. DE LA MATA

También el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, habló para denunciar; pero más que criticar, él se centro en proponer "medidas que no se han tomado todavía". Así, pidió a la Consejería de Sanidad "un esfuerzo realista para mejorar la situación" y planteó la "puesta en marcha de verdad" del decreto para cubrir las plazas en zonas de difícil cobertura. "No es solo un tema económico, sino también de carrera profesional y de cómputo de años trabajados", dijo antes de apuntar en otra dirección, la de la Facultad de Medicina por la que está luchando la Universidad de León. "Si hay déficit de médicos, así tendríamos más médicos y además se incrementaría exponencialmente la posibilidad de que se quedaran en la provincia de León, de que se queden en El Bierzo", explicó.

"Si la Junta de Castilla y León no coge el guante estará apostando por otro modelo que piensa más en los que más tiene y se olvida de los que menos tienen", consideró el presidente comarcal.