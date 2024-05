Morala al PSOE: «Ni siquiera consideran urgente debatir el abandono de nuestras empresas»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, como miembro de la dirección nacional y autonómica del Partido Popular, reclamó este martes aprovechar esta campaña electoral de las Elecciones Europeas «para hablar de las cosas que verdaderamente importan a la ciudadanía ponferradina, empezando por la reactivación económica y el empleo en nuestra ciudad, cosas de las que no quiere hablar en absoluto el Partido Socialista».

En un comunicado, Morala aludió directamente a lo ocurrido este martes también en el Pleno del Consejo Comarcal que preside el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, el socialista Olegario Ramón: «Ni siquiera consideran la urgencia para debatir en las instituciones, como en el Consejo Comarcal, sobre el abandono de los compromisos de financiación de nuestras empresas. Si esto no es urgente, ¿qué lo es para nosotros?, ¿lo que pasa en el otro lado del mundo, los barullos que pasan en Ferraz, las cosas de la casa del presidente?”, se preguntó Morala.

«Mientras se habla de las cosas que interesan a los socialistas no se habla de las cosas que interesan a los bercianos. Y desde luego no se habla de las cosas de Europa que nos van a afectar, empezando por los fondos que seguimos necesitando para nuestro desarrollo local de empresas e infraestructuras. La ministra de la bicicleta fake a la que no le preocupa el impacto ecológico de tanto viaje en Falcon, la que guardó silencio cómplice con la reapertura al tráfico de avenida La Puebla y criticó la reapertura de la calle Real en Ponferrada, no está en condiciones de asegurarnos en Bruselas la defensa de nuestros intereses, como demostró con el cierre precipitado y desmantelamiento de nuestras térmicas», añadió en sus declaraciones en su condición de dirigente del PP.

“No son capaces de ponerse de acuerdo con Europa por Palestina, entre los miembros del Gobierno por mil asuntos, entre los propios socialistas por el impacto negativo de la amnistía y así sucesivamente, como para confiar en que vengan a resolver nuestros problemas, de los que no están ni remotamente preocupados», insistió Morala.

Y concluía: «Ante tal abandono, en el Partido Popular queremos centrar esta campaña en las cosas que nos interesan aquí y en las que podemos tener el apoyo europeo; centramos esta campaña en la actividad económica que puede impulsarse a nivel comunitario, sin olvidar exigir contundentemente al gobierno español que cumpla sus compromisos con las empresas bercianas y que ponga sin ir más lejos dinero para el proyecto Float Tvitec como la Junta de Castilla y León. Eso es urgente. Eso es importante. Eso es vital para el futuro, lo demás, cortinas de humo para tapar los barullos de los socialistas», finalizaba.