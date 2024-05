Tudanca en el Anillo Verde de Ponferrada: "Todo esto no habría llegado sin Europa"

Entre el sol y la sombra de uno de los parques del Anillo Verde de Ponferrada, delante de la pirámide que da forma un tobogán recién instalado, como si fuera una metáfora de la política, o de las elecciones, un sube y baja constante, el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, llamó a movilizarse este martes ante la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha pacten después de los comicios europeos y gobiernen el continente quienes amparan "el discurso del odio", "el negacionismo climático", y "nos hagan retroceder décadas en derechos y libertades".

Acompañado del ex alcalde y presidente del Consejo del Bierzo, Olegario Ramón, y de la candidata que figura en el puesto 32 de las lista socialista, Claudia Alba, Tudanca convirtió su intervención ante los medios en un discurso en defensa de la construcción europea y del reparto de fondos para equilibrar desigualdades. Trece millones de euros ha recibido el Ayuntamiento bajo el mandato de Ramón para proyectos como el del Anillo Verde, y 17 más han venido de los fondos de Transición Justa, recordó.

"Ponferrada no sería lo que es, no tendría el enorme potencial de futuro que tiene si no fuera por esos fondos europeos, por ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" tras la pandemia, manifestó, antes de alertar sobre el ideario del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijoo, no solo porque parezcan dispuestos a pactar con la ultraderecha "como ya han hecho en Castilla y León". "Ahora Feijóo reconoce que si por él fuera no habría fondos europeos, el quiere una Europa que no sea solidaria, que no se endeude, dice, con 750.000 millones de euros para ayudar a superar la mayor crisis sanitaria, pero también económica y social que hemos vivido en nuestra historia", enfatizó.

"Todo lo que ha llegado al Bierzo en forma de políticas de vivienda, educativas, inversiones en infraestructuras sanitarias, y esta mañana teníamos la ocasión de compartir una reivindicación por una mejor sanidad pública en el Bierzo y Laciana, lo han hecho de la mano de los fondos europeos", aseguró Tudanca, que elogió la "visión y la ambición de Olegario Ramón". Y "por primera vez en la historia han llegado unos fondos de Transición Justa para permitir que las comarcas mineras que tanto le han dado a nuestro país y a Europa tuvieran una oportunidad", añadió antes de recalcar que: "Todo este dinero no habría llegado sin Europa".

El día en que España reconocía al Estado Palestino, Tudanca no dejó de lamentar la "hipocresía" del PP por respaldar al Gobierno en algo en lo que estaba de acuerdo cuando "hay un genocidio" con 35.000 víctimas de por medio. "El PP -dijo- no tiene corazón y no tiene palabra".

Olegario Ramón defendió proyectos financiados con fondos europeos como el Anillo Verde como "una apuesta por la bio biodiversidad" y como Tudanca llamó a movilizarse y votar al PSOE para frenar a la ultraderecha que habría dejado muestras de su forma de gobernar en Castilla y León en la forma de afrontar el brote de tuberculosis bovina o con un vicepresidente que "cobra 80.000 euros por no hacer nada, por sembrar el discurso del odio. Claudia Alba también valoró como los 2,1 millones de Anillo Verde "han convertido un espacio degradado como el entorno de la montaña de carbón en un espacio para la biodiversidad". Un proyecto que el PP "votó en contra" en su día y que ahora el alcalde Marco Morala "hace suyo". Y aseguró que sus rivales políticos a la derecha "no creen en el cambio climático". "Si por ellos fuera todo sería política de ladrillo".