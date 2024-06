Ponferrada rechaza los recursos de devolución de dinero de exconcejales

Publicado por M. F. León Verificado por Creado: Actualizado:

Fue una sesión plenaria casi de puro trámite, de las de escaso contenido y de las que tenían que celebrarse por tratarse de la última del mes. Básicamente lo más destacable fue el rechazo de los recursos presentados por concejales de Ciudadanos y Use del anterior mandato que presidía el socialista Olegario Ramón al requerimiento de pago de dietas. Eran más de 6.000 euros en conjunto que finalmente fueron abonados y reintegrados a las arcas municipales en base a los informes de intervención.

El otro asunto plenario fue la personación del Ayuntamiento de Ponferrada como acusación particular en la causa judicial por los daños causados en las raíces del tejo milenario de San Cristóbal de Valdueza, un árbol monumental con catalogación protegida. Aquí llamó la atención el hecho de que los socialistas se abstuvieran y que el propio Olegario Ramón llegase a calificar como «paripé» la iniciativa. Ramón argumentó que el Ayuntamiento ya estaba personado en base a la actuación de la Junta Vecinal de San Cristóbal. Aquí, el alcalde del PP, Marco Morala, señaló que, en este asunto delicado también es necesario dar un mensaje político de protección de estos valores patrimoniales, no sólo desde el punto de vista judicial, como así también se realiza.

Antes de iniciar el pleno se dio lectura de un manifiesto para la creación de un plan de prevención nacional del suicidio. Se dijo que doce personas al día muertas por suicidio al día en España. Por eso consideran necesario planes nacionales de prevención.

También hubo una declaración institucional de apoyo a la reindustrialización del Bierzo a propuesta de Coalición por el Bierzo. Se recordó que hubo acuerdo de transición justa y se firmó un documento para apoyar un proyecto de horno de vidrio por parte de la empresa Tvitec en el Bayo y que, aún ahora, siguen a la espera del aval de la Administración central. Está en el aire una instalación de vidrio de 180 millones de euros de inversión con 200 empleos directos. «El protocolo debe ponerse en funcionamiento y que llegue aval del Gobierno que debe desbloquearlo. El Bierzo lleva dos años esperando tras la firma del protocolo y la inversión debe realizarse. Estaríamos ahora a tres años vista de estos altos hornos de vidrio», dijo Alonso.

Durante el pleno hubo de nuevo momentos de confrontación entre los portavoces del PSOE y Vox. Por ejemplo cuando Olegario Ramón dijo que era necesario guardar un minuto de silencio por violencia de género y recuperar esa decisión. Por Vox, Patricia González le replicó que «es el momento de guardar un minuto de silencio por lo vendido ayer de España, por la ley de amnistía».

En el mismo pleno se rechazó la solicitud de compatibilidad laboral de una funcionaria municipal de Ponferrada para dar clases en la Universidad de León. Fue rechazado porque lo que iba a cobrar superaba lo que estipula la ley.

La funcionaria pidió compatibilidad profesora en la Universidad de León. Es educadora social en el Ayuntamiento de Ponferrada y e l informe de los servicios técnicos municipales dice que cumple en una parte con los límites de retribuciones, pero excede otro de los límites. «No se ajusta a la ley de incompatibilidades», concluye.

En el pleno también se llevaba la dación de cuenta del informe sobre morosidad y periodo medio de pago del Ayuntamiento de Ponferrada, correspondiente al primer trimestre de 2024, así como la dación de cuenta cumplimiento de la obligación de remisión de información salarial de puestos de la administración (ISPA) correspondiente a las retribuciones de 2023 y la del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2024 según indica la normativa.

En cuanto al control y fiscalización de los órganos de gobierno de Ponferrada en el pleno de este viernes se abordaron mociones como la del PSOE, que propuso instar a la Junta el programa madrugadores en el centro de educación especial Bergidum. Es para alumnos de atención especializada y se pretende favorecer la conciliación laboral con ampliación de horarios y actividades extraescolares. Es una medida del comedor que no aparecía menciona a los alumnos de atención especial. Olegario Ramón considera que el dinero debe ir para el programa madrugadores y no a un profesor de religión católica o evangélica. Considera que se debe modificar el decreto e incluir el programa madrugadores y no invertir en enseñanza religiosa. Desde Vox le dijeron a Olegario Ramón que es «un manipulador» y le recordó que los socialistas tenían orden de eliminara cualquier enmienda de Vox. Por eso, una de ellas era la de los 53.000 euros para conciliar la vida familiar y también 10.000 euros para el colegio Bergidum . «Ahora nos traen una moción y votaron en contra de la nuestra porque era una moción de Vox», le recordó Patricia González. «¡Hay que tener morro!», enfatizó la edil de Vox.

En este caso, Coalición por el Bierzo está de acuerdo con el espíritu de la moción, pero señaló una apreciación. «Comentan el tema de la religión, pero hay que elegir entre una de las opciones», le dijo Iván Alonso. El PP está de acuerdo que el servicio de madrugadores se incluyan en los centros de educación especial, pero destacó que nada tiene que ver el tema de madrugadores con el tema de la religión.

PP y Vox se abstuvieron y la moción salió adelante con los votos del PSOE.