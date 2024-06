La Placa se moviliza para tener comedor

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada fue escenario este lunes de la segunda protesta de la Ampa del colegio de La Placa Virgen del Carmen para exigir un comedor escolar.

Desde la primera manifestación, hace dos semanas, los padres y madres de los 52 alumnos que tiene el centro en estos momentos no han recibido más que «el silencio como respuesta de la Junta». Eso les lleva a seguir reclamando «un derecho» sus hijos y exigen una solución», apuntó una de las madres afectadas, Eva Nisar. «Vamos a seguir luchando», aseguró.

Bajo el lema «Sin comedor no hay conciliación», los padres y madres realizaron una sentada con los alumnos ante la sede de la administración autonómica. En declaraciones a los medios de comunicación, lamentaron que para la Junta dotar de este servicio resulte caro, cuando asegura Nisar que se ha puesto sobre la mesa una posibilidad más barata que el proyecto inicial, adecuar una zona del colegio que no se usa y «solo sería necesario colocar mobiliario». Aunque no saben qué más hacer para forzar a la Junta a dar este servicio, sí aseguran que continuarán protestando, informa Efe.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, dijo apoyar la protesta de los padres para dotar de ese servicio «propio o trasladando a los alumnos al colegio a Flores del Sil», apuntó, desvelando que es una de las posibilidades que marca educación y que la Ampa no acepta, puesto que su intención es ofrecer más servicios para incrementar el número de alumnos y que no peligre la supervivencia del colegio de La Placa. Recuerdan también los padres que buena parte de los menores de este barrio ponferradino no están matriculados en el centro por falta de servicio de comedor.