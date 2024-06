Las Médulas resolverá este verano su carencia de agua con la nueva traída

Un verano sin problemas de agua en Las Médulas. La localidad situada a las puertas de la zona arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad, que cada temporada alta viene sufriendo la amenaza del desabastecimiento desde que en 2015 la afluencia de visitantes hiciera saltar las alarmas, afronta la llegada de la época con la tranquilidad que da la inminente entrada en servicio de la nueva traída de agua desde Carucedo. La obra civil, confirmó el alcalde, Alfonso Fernández, ya está concluida después de una inversión de 400.000 euros de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento, que ha aportado el 25 por ciento del presupuesto, y solo falta que el contratista entregue las instalaciones a las dos administraciones en breve.

Fernández confía en que el nuevo depósito de almacenamiento de agua con capacidad para 100.000 litros, construido en Carucedo, sea suficiente para reabastecer el depósito de 72.000 litros de la localidad de Las Médulas cuando sea necesario. Un equipo de bombeo trasladará el agua desde Carucedo a Las Médulas por una tubería de tres kilómetros que une las dos localidades para rellenar el depósito en épocas de escasez, recuerda el alcalde, que recordó que ya en 2015, el Ayuntamiento remitió a la Junta un abanico de opciones para solventar el problema del agua y que finalmente la administración optó por el sistema del bombeo desde el depósito de acumulación. Ha tenido que casi una década, sin embargo, para que finalmente se hayan llevado a cabo las obras.

Lo que también espera para este mes Carucedo es, en este caso, el comienzo de otra obra largamente esperada; la ampliación y mejora de la zona de baño del Lago de Carucedo, un proyecto de otros 400.000 euros desgajado de los planes más ambiciosos para la zona que el Ayuntamiento presentó a los fondos Next Generation y que no encontró financiación —solicitaba 2,2 millones de euros y finalmente fue el proyecto turístico de Puente Domingo Flórez el que se llevó una cantidad similar—. El Ayuntamiento espera que el director general de Turismo, Ángel González Pieras, confirme que este mes de junio sale a licitación una obra que la Junta hizo suya cuando Carucedo se quedó sin los fondos europeos. «Tengo mis dudas», reconoció el regidor. No en vano, hace ahora dos años que González Pieras adelantó que la Junta retomaba esa parte del proyecto y que sería un complemento del de Puente. La idea era que Las Médulas aparezca como «un destino turístico único», manifestó entonces González Pieras.

Los 400.000 euros del proyecto para mejorar el Lago de Carucedo que la Junta está a punto de licitar debería servir para ampliar la zona de baño y construir sobre todo, una mejora en la accesibilidad de la pasarela que mejore el tránsito de personas con discapacidad, y una serie de mejoras en el área del campo de fútbol. «La zona de baño ya le hemos tenido llena estos días», explicaba este martes el alcalde de Carucedo para apremiar a la Junta a licitar las obras. El Ayuntamiento trasladó en su momento a la Junta toda la documentación sobre la zona de baño para que la administración autonómica le encontrara encaje en una partida de fondos europeos.