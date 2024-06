El grupo de la alcaldesa de Fabero se defiende de las críticas del PSOE

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Ante las críticas del PSOE por el régimen de indemnizaciones aprobadas por mayoría en el Ayuntamiento de Fabero, desde el Grupo Independientes por Fabero han rechazado las críticas «ya que, si tienes el carnet de su partido político, puede recibir las indemnizaciones como es el caso de múltiples Ayuntamientos, con dedicaciones exclusivas o también en el Consejo Comarcal del Bierzo y demás instituciones donde tienen representación».

En un comunicado, la formación de la alcaldesa, Mari Paz Martínez, rechaza también las críticas de desidia por parte del equipo de gobierno, ya que «ellos saben perfectamente que el Ayuntamiento cuenta con el personal que tiene y que desgraciadamente es escaso y no podemos atender todas las necesidades tanto de limpieza como de otro tipo, mientras no tengamos los trabajadores que se nos

conceden a través de las distintas subvenciones, que han empezado el 27 de mayo como ellos bien conocen».

Además, desde el Grupo Independientes por Fabero recuerdan que tienen «bastantes problemas heredados y que estamos tratando de solucionar con mucho esfuerzo, como por ejemplo los dos

polígonos, donde incluso estamos pagando una serie de multas coercitivas por parte de Confederación hidrográfica Miño- Sil por no hacer las cosas en su día tal y como establecía la propia Confederación que afortunadamente, próximamente se va a arreglar el arroyo de Coucilleros, no así el de la antiguo vertedero de la carretera de Bárcena, donde el Ayuntamiento seguirá pagando dichas multas por ser de difícil o casi imposible solución».

En la nota de prensa también citan «problemas que han salido últimamente» con la titularidad de la finca donde está ubicado el Punto Limpio, «donde ahora hay una empresa que dice que es suyo y que nos pide 32.000 euros, cuestión que no entendemos». «¿Cómo se puede poner una actividad del Ayuntamiento en una parcela que no es de titularidad municipal? Pero entendiendo que los problemas hay que resolverlos y que en este caso nos toca a este equipo de gobierno y no vale llorar por la leche derramada, sí que podemos pedirles, un poco de colaboración y cierta empatía no ya con este equipo de gobierno pero si con los habitantes de este municipio, haciendo propuestas serias y que se atengan a la realidad».

«Creemos que las elecciones fueron ya hace un año, que todavía quedan tres años a todos y el objetivo debe ser único y común: buscar el bienestar y el beneficio de los ciudadanos a los que representamos todos», concluye la nota del Grupo Independientes por Fabero.