Un nicho vendido dos veces: Reclaman una indemnización por daño moral y económico al pedáneo de Fuentesnuevas

Hace unos días, falleció en Fuentesnuevas (Ponferrada) una mujer que fue enterrada en un nicho propiedad de su familia. Hasta aquí todo parece normal, pero no lo es, ya que ese mismo nicho tiene otra propietaria de una familia diferente. Una mujer que vive en Francia, que quiere ser enterrada en su pueblo natal y que puede acreditar con papeles que es dueña de la misma tumba que ahora ocupa otro cadáver. El mismo día del sepelio mostró a la policía esa documentación, pero al final hubo de ceder ante el cuerpo presente de la difunta y, por moral, aceptar su entierro. Eso sí, ha exigido una compensación y el culpable directo al que apunta es el presidente de la Junta Vecinal de Fuentesnuevas, José Antonio Cartón. Lo acusa de vender dos veces la misma tumba.

La reclamación ya ha sido registrada en el Ayuntamiento de Ponferrada, con requerimiento al citado pedáneo y copia al alcalde. Es una demanda de reparación y compensación por unos hechos que califica de "lamentables". De su parte está también la Asociación de Vecinos de Fuentesnuevas, con el apoyo de la Federación de Vecinos Barrios y Pueblos del Bierzo. La reclamante solicita la devolución de los 750 euros que pagó por el nicho más los intereses legales de esta cantidad desde el día 13 de noviembre de 2019, que es cuando abonó el coste, o la cantidad que sea necesaria para la adquisición de un nuevo nicho en caso de que esta fuera superior.

Por el "grave perjuicio moral" que asegura haber sufrido, la denunciante reclama una indemnización de 6.000 euros "derivado del hecho de que el nicho había sido adquirido por la reclamante en atención a que estaba en su pueblo de origen y contiguo a gran número de miembros de su familia".

La situación generada el mismo día del entierro en el cementerio de Fuentenuevas causó una gran controversia y motivó la intervención de la Policía Local, que redactó un informe que recoge que "se comprueba que, efectivamente, las dos personas allí presentes tienen el nicho en propiedad, presentando sendas escrituras". También ha quedado por escrito que "el funeral se celebra sin más confrontaciones" y que "desde el lugar, las partes se ponen en contacto con el responsable, en este caso el alcalde pedáneo y presidente de la Junta Vecinal, vía telefónica, y quedan de entrevistarse para tratar de subsanar ese error".

Una subsanación que, según la representación legal de la reclamante, no se ha producido y que "en realidad no se podrá conseguir dado que, aún en el caso de que se exhumara el cadáver que actualmente ocupa el nicho, no dejaría de ser una tumba ya utilizada lo que, obviamente, no era lo que ella deseaba al adquirir la propiedad del nicho, sin perjuicio de la natural zozobra que a cualquier persona razonable le causaría saber que para obtener su legítimo derecho se hubiera de exhumar un cadáver y, con ello, perjudicar a otra familia".

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Fuentesnuevas, María Gloria García, explica que las mismas personas que se han visto afectadas por la compra de dos veces el mismo nicho ya sufrieron esta situación con anterioridad. "Irregularidades -asegura- de las que solo existe un responsable por la nula dedicación a sus obligaciones como alcalde pedáneo. García adelanta también que no consentirán que se pague con dinero de los vecinos de la pedanía las indemnizaciones que se pudieran derivar.

"Por todas esas continuas irregularidades y ante la petición de indemnizaciones por los daños causados, advertimos que esta asociación de vecinos no va a consentir que los daños producidos los abone la Junta Vecinal de Fuentesnuevas, porque serían los vecinos os que pagarían su nula capacidad de gestionar los bienes públicos. Los gastos por ser de justicia, los debe afrontar personalmente la persona que los ha provocado que tiene por nombre, José Antonio Cartón", asegura la presidenta de la asociación vecinal.

Detrás de esta insólita situación está la falta de espacio en el cementerio de Fuentesnuevas y todos los problemas derivados de una ampliación no ejecutada. "La Alcaldía, como ya hemos solicitado mediante registro, puede articular la forma de sacar adelante esta situación provocada para que una empresa pueda empezar la construcción de nichos y de esa venta, al margen de responsabilidades que se puedan derivar como daños y perjuicios, ir sufragando la deuda actualmente no abonada", defendieron desde la Federación de Vecinos Pueblos del Bierzo.

La misma Federación ha afirmado estar a la espera de la denuncia planteada ante el Procurador del Común. "Reclamaremos la recuperación económica del exceso de las cantidades comprometidas y no pagadas que, según estimaciones, superan los 30.000 euros de gastos, que no deberían haber sido generados si el irresponsable del pedáneo entre 2019 y 2023 hubiera pagado dos cuotas de 750 euros a los dos propietarios de los terrenos", añade.