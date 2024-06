El PP culpa a Olegario Ramón de los siete millones que reclama FCC

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández, culpó este viernes al ex alcalde socialista, Olegario Ramón, de la «millonaria solicitud de liquidación de servicios de FCC», adjudicataria del servicio de limpieza, que reclama más de siete millones de euros al Ayuntamiento. La reclamación «pone de manifiesto que Olegario Ramón era especialista en dilatar los problemas y en no pagar», se queja Fernández en una nota.

«Estamos hablando nada menos que del pago de más de siete millones de euros. Es fácil imaginar el impacto que eso tiene en el presupuesto municipal y en qué medida lastra la posibilidad de dedicar inversiones a otras cuestiones medioambientales», aseguró. Fernández afirma que durante el mandato de Ramón se generó una deuda de más de 4,5 millones de euros y «no se pagó nada de ella, ni un solo euro, y eso que había mayoría suficiente para sacar adelante cualquier decisión financiera para evitar estos problemas, mientras que en el mandato previo (de la popular Gloria Merayo), sin mayoría y con bloqueo a los presupuestos se pagó toda la cantidad posible». A juicio del edil la única solución es «sacar dinero de los presupuestos públicos en este momento» Y augura que «a este paso tendremos plan de ajuste socialista de Olegario Ramón para rato».

El PSOE no tardó en responder. «El PP debe empezar a gestionar. Si no son capaces de asumir la gestión de gobierno deben dejar paso a quien sí pueda hacerlo», afirmó la concejala Mabel Fernández en otra nota. La edil recordó que después de que FCC presentara la liquidación provisional, la intervención del Ayuntamiento debe revisarla «para que se decida si los importes solicitados son correctos o no, antes de abonar. Y aseguró que «gran parte de esos costes provienen de la famosa huelga de la basura de 2016 que gestionó Gloria Merayo.