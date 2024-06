La marca de la cereza del Bierzo recogerá un millón y medio de kilos

Hasta un millón y medio de kilos, un tercio más que la desastrosa recogida del año pasado, es la previsión que maneja la Marca de Garantía de la Cereza del Bierzo para esta campaña. Mediada la recolección, con la recogida de las variedades de cereza temprana como la burlat, el responsable técnico de la marca, Roberto Linares, dejó claro que a pesar de la subida en las previsiones, la marca sigue encadenando su sexto «año malo» desde que ha logrado el reconocimiento oficial y todavía no puede considerarse una campaña normal.

«Este tampoco es un año normal. Las lluvias abundantes durante la floración han sido otro episodio malo y algunas variedades no han cuajado». El exceso de agua ha perjudicado también al fruto. « La cereza también es un fruto sensible al agua, la absorbe hasta que la piel no es capaz y entonces se raja, lo que deprecia su valor en el mercado», advirtió. Un fruto rajado resulta menos atractivo para el consumidor, y menos demandado por los intermediarios.

Linares estima que las lluvias ha supuesto la pérdida de al menos un 30 por ciento de la cosecha, que fácilmente superaría los dos millones de kilos si el año hubiera sido normal.

Con todo, la climatología cambiante puede hacer cambiar las previsiones. Si vuelve a llover en abundancia, y este fin de semana han vuelto las precipitaciones, afectará a la recogida de las variedades de media estación y de final de estación. Los aproximadante cuarenta cultivadores de cereza del Bierzo inscritos en la Marca de Garantía se encuentran estos días recogiendo variedades de estación media como la sumit y la lapins. Y aún quedan por meter en los almacenes las variedades tardías.

Roberto Linares estima que la campaña de recogida de la cereza podría prolongarse aún todo el mes de junio, hasta principios de julio.