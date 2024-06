«Han enterrado dos veces a otro muerto en el nicho de mi hermana»

En el título de propiedad del nicho que María de los Ángeles Fernández compró en el cementerio de Fuentesnuevas (Ponferrada), un pegote de típex permitió cambiar a mano un número tres por el cuatro. A contraluz se aprecia sin margen de error cuál era el trazo de bolígrafo original. La corrección se hizo en 2022 sobre un documento oficial firmado por el presidente de la Junta Vecinal en noviembre de 2019, cuando María del Carmen —hermana y apoderada de la titular, que reside en París— formalizó la compra de la tumba, pagando «en mano» los 750 euros que valía. Hubo que cambiar el número, ya que en el 3 que había comprado esta familia, un día enterraron a otro muerto. Se dieron cuenta porque vieron «muchas moscas alrededor» y acudieron al pedáneo para pedir explicaciones.

«Ha sido una equivocación», dice María del Carmen que le reconoció el presidente de la Junta Vecinal, José Antonio Cartón. Había vendido dos veces el mismo nicho. «Me dijo que no me preocupara, que lo cambiaba por el que estaba encima», relata esta vecina de Fuentesnuevas. Fue entonces cuando él cogió el corrector blanco y donde había escrito 3, sobreescribió un 4. María del Carmen se quedó tranquila.

Esto fue en 2022, tres años después de la compra del nicho y dos antes de enterarse de que el que le habían dado a cambio tenía también otra propietaria. La historia, por insólito que parezca, se repitió hace unos días. En el nicho 4 de la fila 4 del bloque 13 del cementerio de Fuentesnuevas, dieron sepultura a una mujer y no es la hermana de María del Carmen. Ella sigue en Francia, angustiada y enfadada por lo que está pasando.

Los vecinos han empezado a tapiar los nichos vacíos.L. DE LA MATA

«Mi hermana María Encina me llamó por teléfono y me pidió que viniera con urgencia al cementerio y trajera el título del nicho porque iban a enterrar en él a otra señora. Yo vine corriendo y, cuando llegué, ya estaban cerrando la tumba. Empecé a llorar y a chillar: ¡saca a esa señora de ahí, Manolo! ¡Saca a esa señora!», relata María del Carmen. Manolo es el enterrador y se vio sorprendido por un hecho desafortunado que obligó a intervenir a la Policía Municipal de Ponferrada.

Las dos partes pudieron demostrar, con papeles oficiales, que eran dueñas del mismo bien. Se levantó atestado el día 20 de mayo a las 18.32 horas y el entierro se llevó a efecto, pero la familia que se ha quedado sin nicho ha presentado denuncia y le pide al pedáneo 6.000 euros por los daños morales causados, así como los 750 euros del precio del nicho más los intereses generados. No hay más tumbas libres en el cementerio de esta localidad —pendiente, desde hace años, de un proyecto de ampliación también judicializado por impago a los propietarios de los terrenos comprados por la Junta Vecinal— con lo que no ha lugar a ningún otro cambio posible. María de los Ángeles, que pagó su nicho hace casi cinco años, no tiene donde enterrarse y eso le genera ansiedad.

«Si falleciera mi hermana, que espero que no, la llevaremos a casa del señor Cartón», afirma la cuarta de las Fernández Rodríguez. Se llama Mercedes y está igual de indignada. Estas tres hermanas son parte de la asociación vecinal creada en marzo de este año, precisamente para tratar de resolver el grave problema que tiene Fuentesnuevas con su cementerio, afirman. En este pueblo no se puede morir nadie, porque si lo hace no tiene dónde enterrarse. Y eso causa gran pesar, porque nadie quiere llevar a sus muertos a Ponferrada o Camponaraya. Y lo están teniendo que hacer mientras «aumenta la lista de espera» de personas que quieren sitio sepulcral.

El marido de Gloria falleció en agosto y el mismo día de la muerte tuvo que llamar por teléfono, uno a uno, a todos sus cuñados para pedirles permiso para exhumar los cuerpos de sus suegros y poder enterrar en ese nicho a su marido. «No puede ser que en un pueblo no haya nichos disponibles, más cuando hay un proyecto para ampliar el cementerio desde 2019 que no se ha podido hacer porque este señor (el pedáneo) no ha querido pagar a los dueños del terreno. Yo tuve que coger el teléfono y llamar a mis cuñados, que son siete y viven uno en Francia, otro en Barcelona, otros en Bilbao...» cuenta.

No hay nichos libres en el cementerio ni para comprar ni para alquilar.L. DE LA MATA

Tal es la situación de caos generada que los vecinos que tienen nichos en propiedad y están vacíos los están tapiando. Una placa de yeso o de ladrillo y cemento sirven para evitar que «nos metan a otro muerto», dice la presidenta de la Asociación de Vecinos de Fuentesnuevas, María Gloria García. Ella misma ha conseguido comprar tres a un particular ante el temor a que la falta de espacio no se resuelva y los ha blindado todos.

«Cartón está pidiendo favores a la gente que sabe que tiene nichos para que le vendan alguno, pero le han dicho que no», explica también García, que no descarta que puedan darse más casos de duplicidad en la propiedad de alguna otra tumba o cualquier irregularidad. «Este señor no convoca concejos ni da explicaciones ni presenta las cuentas ni informa al pueblo de nada de lo que va a hacer», critica la presidenta de la asociación.

"Un error administrativo"

José Antonio Cartón, por su parte, habla de «acoso y derribo» contra él, acusa a la asociación de estar «politizada» y reconoce el error, pero dice que «ha sido administrativo» y que está relacionado con el documento de pago del nicho, que «se hizo desde una cuenta que no está a nombre» de la propietaria. La hermana y apoderada de ésta lo niega rotundamente: «El pago se lo hice en mano directamente a él». Y mueve repetidamente la cabeza después de llevarse las manos.

María del Carmen está sentada en un banco junto a la puerta del cementerio que le quita de dormir, con las escrituras del nicho en la mano, el atestado que la Policía Local redactó el día 20 de mayo y las copias de unos mensajes de whatsapp que su hermana María Encina compartió con José Antonio Cartón cuando le reclamaron el primer nicho, en el año 2022. Ya han puesto el asunto en manos de un abogado y presentado una reclamación en el Ayuntamiento a expensas de acudir a la vía judicial.

Una compra sin pagar

Una sentencia judicial de 2022 condena a la Junta Vecinal de Fuentesnuevas a abonar a los propietarios de los terrenos adquiridos —el acuerdo es de 2016— para ampliar el cementerio las cantidades pendientes de pago (solo hubo un adelanto económico inicial) más los intereses de demora y las costas. Eran más de 92.000 euros, pero la deuda ha ido creciendo y la asociación vecinal estima que rondará ya los 130.000 euros. Se incluye en esta cantidad el dinero de las plusvalías que el Ayuntamiento de Ponferrada cobró a los propietarios por un dinero que no han ingresado y que son casi 30.000 euros.

Pero no es el único frente abierto. El presidente de la Federación de Vecinos Pueblos del Bierzo, Ricardo Conde, asegura que «el enterrador a presentado denuncia por una deuda superior a los 10.000 euros» y la portavoz de la Asociación de Vecinos de Fuentenuevas suma otros «14.000 euros que reclama el de las lápidas».

Soluciones de urgencia El mismo día de la muerte de su marido, Gloria tuvo que llamar a sus 7 cuñados para exhumar a sus suegros

«Yo tengo a mi marido enfermo y si fallece no sé qué voy a hacer. Fue a hablar con Cartón en enero para buscar una solución y me dijo que estuviera tranquila, que no me preocupara, que para el mes de marzo estarían los nichos hechos», relata Josefina. Pero no hay nichos ni previsión, sobre todo porque la Junta Vecinal renunció, en 2021, a la delegación de competencias para la gestión del cementerio. Le pasó la ‘patata caliente’ al Ayuntamiento de Ponferrada a fin de que asumiera la deuda; pero el asunto está en un limbo y los vecinos a la espera de un permiso para poder ejecutar la obra y resolver la falta de nichos. Pero el curso de la muerte sigue su ritmo sin atender a estas cuestiones y hay que enterrar a los muertos.

«Sentimos mucha rabia e impotencia. Este señor ha estado jugando y riéndose de nosotras dos veces. Es un tema que nos quita el sueño, porque si le pasa algo a mi hermana a ver dónde la metemos. Y lo que dice de que estamos politizados, de eso nada. Aquí estamos mirando el bienestar de los vecinos de Fuentesnuevas. Ahora imagínese usted que nos llevan a los familiares muertos a Ponferrada, Es un trastorno muy grande», asegura María del Carmen.

La asociación de vecinos está dispuesta a asumir la situación con el apoyo del Ayuntamiento, ejecutar la obra de ampliación e ir pagando la deuda con lo que se vaya sacando de la venta de nichos. El dinero de las plusvalía, los intereses y las costas judiciales se lo reclaman al propio pedáneo. «Con eso no tienen por qué cargar los vecinos», defienden.