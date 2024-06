Morala: «No podemos traer empresas si los polígonos no están en condiciones»

«La Junta de Castilla y León va a poner todo de su parte para que se puedan asentar empresas (en el Bierzo). No podemos traer empresas si no están en condiciones los polígonos», advirtió este domingo el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para poner en valor las inversiones de la administración autonómica en el polígono del Bayo en Cubillos del Sil y los planes para añadir una nueva rotonda de acceso al polígono de La Llanada en Santo Tomás de las Ollas, frente a lo que entiende es una falta de apoyo del Gobierno central. «Estamos esperando por ese préstamo a Tvitec que no acaba de llegar», reprochó, en relación con los fondos prometidos por el Estado a la cristalera del Bayo.

«Nosotros si que estamos trabajando de la mano de la Junta de Castilla y León en que los polígonos reúnan las mejores condiciones para que sean atractivos y sean el motor que capten nuevas empresas y generen nuevo empleo y riqueza en Ponferrada y en el Bierzo», añadió Morala después de asegurar que el estudio para construir una nueva rotonda que de salida a las palas eólicas de LM en La Llanada «está muy avanzado».

Morala realizó sus declaraciones con motivo de las fiestas patronales de Santo Tomás, momento que aprovechó el pedáneo, el también edil del equipo de gobierno municipal Carlos Fernández, para adelantar que la Junta Vecinal ha comprado por 55.000 euros una nave industrial que restaurará con otros 20.000 para ponerla en alquiler, como ya ocurre con otras cuatro instalaciones del polígono de La Llanada de propiedad vecinal y amortizar la inversión en siete años para que, a partir de ahí, suponga una nueva fuente de ingresos para la pedanía.

Fernández también adelantó que usará el Plan de Pequeñas Obras del Consejo del Bierzo para asfaltar la calle Los Olivos y en este mandato se cubrirá el polideportivo.

El alcalde de Ponferrada no dejó de elogiar la gestión de Fernández en Santo Tomás, donde la Junta Vecinal no tiene deudas. «No como otros pedáneos, que son incluso capaces de vender dos veces el mismo nicho» y «dirigen un club deportivo cargado de deudas», dijo, sin citarlo, pero en una clara alusión al socialista José Antonio Cartón en Fuentesnuevas.

Morala recalcó su apoyo a la obra propuesta por Santo Tomás para cubrir el polideportivo y evitar que la lluvia estropée actos públicos, pero dejó claro que «es una cuestión de mandato y no una inversión de un año».