Luis del Olmo revela en TV3 que ha sufrido otra caída mientras paseaba por Tarragona

"Me deslicé el otro día por las calles de Tarragona y creía que no podía venir esta noche, pero el poder y el empuje de mi mujer me ha hecho estar aquí. Dispuesto a tus oyentes". Con estas palabras en el programa Col.lapse de TV3 ha revelado el locutor berciano Luis del Olmo, de 87 años, que ha vuelto a sufrir una caída. El periodista, sin embargo, tranquilizó a los telespectadores y aseguró que volvió a casa por su propio pie.

"Estoy un poco mejor que ayer y ayer estaba un poco mejor que el día anterior porque mi cuerpo serrano tiene ya ochenta y bastantes años", manifestó. En noviembre, Luis del Olmo había sufrido una caída en la bañera de su casa que le impidió acudir a recoger un premio en la gala de los galardones Antena de Oro. Del Olmo fue hospitalizado en aquella ocasión porque sufrió una fractura en el tobillo.