Jorge Vega, director del centro de la Uned en Ponferrada: «El Bierzo tenía que reinventarse, y eso ya se ha asumido. No es fácil»

Jorge Vega, director del centro de la Uned de Ponferrada, fue el protagonista en la noche del lunes del programa La Tertulia, que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León.

UNIVERSIDAD

«Los estudios más demandados son los de Psicología». Los exámenes del curso han acabado la semana pasada y ya están preparando la convocatoria de septiembre y los cursos de verano. En la Uned, explicó Vega, los estudios más demandados a nivel nacional son los de Psicología, más que otros más tradicionales como Derecho. Ahora, y es algo que destacó también, crecen Matemáticas «e incluso las Ingenierías».

FUTURO DEL BIERZO

«No es fácil». Jorge Vega recordó que, en 2004, ya publicaron un informe sobre el Bierzo después del carbón. «Han pasado 20 años. Es un proyecto difícil el que se está produciendo, muy difícil, pero era irreversible. Podemos discutir si fue precipitado... El Bierzo tenía que reinventarse, y eso ya se ha asumido. No es fácil. Tenemos hándicaps como las comunicaciones pero creo que León en general, y el Bierzo en particular, tienen mucho talento, recursos naturales, patrimonio... Lo veo con un relativo optimismo», matizó. Vega, en ese análisis que se realiza desde la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, se refirió también a la pérdida de población y dijo que «no hay que obsesionarse». Y como resumen, añadió: «Teníamos que haber empezado mucho antes; hasta que cerró la última mina no se empezó, y eso es muy humano. A todos nos cuesta adaptarnos. Pero, insisto, hay iniciativas muy sensatas». Además, valoró el cambio de tendencia en Ponferrada, donde crece la población otra vez. «La calidad de vida en El Bierzo es evidente, y hablo también de oportunidades», insistió.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

«La Uned siempre ha sabido adaptarse». El director de la Uned también se refirió al uso de la inteligencia artificial en su Universidad. «Siempre se ha sabido adaptar. La IA se utiliza ahora para casi todo», explicó, especialmente para estudiantes con dificultades de accesibilidad. Más del 40% de los estudiantes con discapacidad están estudiando en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, recordó.

Jorge Vega, anoche, en el programa La Tertulia, en los estudios de La 8 Bierzo.L. DE LA MATA

APOYO INSTITUCIONAL

«Estamos en records históricos». Jorge Vega agradeció el apoyo de las instituciones de la provincia y del Bierzo, «que no siempre ha sido así». Vega se refirió a que la Diputación, el Ayuntamiento de Ponferrada o el Consejo Comarcal «están en récords históricos» en su aportación al Patronato del centro de Ponferrada. «La Universidad está muy agradecida a los patronos locales; ha habido momentos difíciles. También tengo que decir que la Uned tiene 200 sedes a nivel nacional y no en todos los sitios estamos teniendo esa respuesta local, lo digo a nivel provincial también. Creo que es una gran noticia».

MODELO

«Lo importante es ese equilibrio entre presencia y vía informática». Vega cree que el «modelo híbrido» con clases prácticas y vía internet «ha venido para quedarse, y es el futuro. La clave está en el equilibrio», explicó. «Renunciar hoy a lo que significa la tecnología sería absurdo», insistió.

INTECCA

«Está creciendo exponencialmente, gracias también a los fondos europeos». El soporte tecnológico Intecca de la Uned para todos sus estudiantes, que tiene una sede en Ponferrada, está creciendo exponencialmente y cada vez tiene más actividad y personal. «Fue muy positivo poder responder en el año de la pandemia. Tenemos nuevos proyectos gracias a los fondos europeos», explicó. Ahora, están asignados a este departamento 60 personas, incluida la parte fija y temporal y todo el personal en sus distintas categorías.

UNIVERSIDAD-EMPRESA

«Tienen toda la razón para quejarse». Vega reconoció que las empresas tienen razón cuando dicen que la Universidad va muy por detrás de la demanda de empleo. «Es un problema que lleva mucho tiempo. Va mejorando; se le da mucha importancia, pero tienen razón al quejarse. Hay que sentarse con el tejido industrial y hacerlo de manera ágil», señaló el director de la Uned, que cree que «la Universidad tiene que ser valiente». En ese sentido, las microcredenciales es una manera de colaborar.

CAMPUS

«Va por buen camino». Vega también se refirió a la Ponferrada universitaria. En ese sentido, felicitó a la nueva rectora de la Universidad de León, Nuria González. «Modestamente, en la Uned hacemos lo que podemos, y en la Universidad de León, con el rector Marín, se ha visto un desarrollo y un progreso en el campus del Bierzo. Incluyo también a Ciuden, que tiene un potencial enorme. Va por buen camino».