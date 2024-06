La Junta pedirá al Gobierno que agilice el préstamo de 130 M€ para Tvitec

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León instaron, ayer, a la Junta a requerir al Gobierno de España que proceda a la concesión del préstamo de 130 millones de euros solicitado por la empresa berciana Tvitec antes de que finalice el tercer trimestre de este año para poner en marcha un proyecto de vidrio propio en el polígono industrial El Bayo (Cubillos del Sil) o, al menos, exigir la búsqueda de financiación alternativa para «poder avanzar con la imprescindible reindustrialización en dicha comarca». La propuesta salió adelante con el voto a favor de todo el Hemiciclo, a excepción de Francisco Igea (CS).

El parlamentario de ciudadano se abstuvo al entender que «hay que tener un cierto cuidado o respeto, porque cualquiera podría venir a solicitar exactamente lo mismo». Por eso, planteó una enmienda al PP (que fue rechazada) para no poner el foco sobre una sola empresa, sino sobre la reindustrialización de toda la comarca berciana.

En su turno de intervención, el procurador socialista Javier Campos defendió que «a pesar de que en el último año se ha cambiado dos veces de equipo en el Ministerio de Industria y que era una tramitación compleja», la financiación «está a puntito de ser un hecho y casi con toda seguridad se va a cumplir en el ámbito temporal que se presenta esta PNL», es decir, el tercer trimestre de este año. «Y si no pregunten a la empresa, que les podrá hablar de estos plazos», invitó a la procuradora Beatriz Coelho (PP), que fue la encargada de presentar la proposición y celebró que «en esta posición coincidamos todos».

Coelho también contestó a Igea: «Todas las empresas, pero este merece una mención especial por estar en una comarca tan denostada», dijo y recordó que el 6 de octubre de 2022, se anunció el proyecto para el primer gran horno español de vidrio flotado. Aquel día —apuntó— el Gobierno de España, la Junta y otras instituciones públicas se comprometieron «a una colaboración público-privada», con el objetivo de ejecutar el proyecto de Tvitec, «contribuyendo así con la tan necesaria reindustrialización de El Bierzo» y a que se agilizarían todos los trámites para firmar el préstamo.

La procuradora berciana del PP incidió en que el proyecto está «paralizado en un trámite burocrático» en el Ministerio de Industria desde marzo de 2013, cuando es el «único pendiente» para la concesión de los 130 millones de euros.

En el desarrollo de su argurmento, Francisco Igea criticó que «nunca» ha visto un Parlamento que «solicite de forma excepcional que se pague un préstamo a una empresa concreta» y apostó por un texto alternativo para «instar a cumplir los compromisos en torno al Bierzo, con instrumentos de apoyo financiero que el Ministerio ha desarrollado con los diferentes programas de apoyo». Pero no fue aceptado por el PP.

Inversión, no gasto

Por su parte, el procurador José Ramón García (UPL-Soria Ya) aseguró desconocer "qué pasa en León y El Bierzo que siempre hay algún pero, en este caso por parte del Gobierno central". "No se puede entender que se pongan trabas para sacar adelante un proyecto vital para la comarca. Queremos inversión para crear empleo y no gasto, para asentar población", apuntó. "No estamos para perder oportunidades", resumió.

Igualmente, Ignacio Sicilia, de Vox, cargó durante su intervención contra el Gobierno central y el PSOE, que «no sabe gestionar» sobre los proyectos industriales y las ayudas comprometidas. Y cerró Javier Campos (PSOE) después de haber asegurado que la tramitación "está a puntito": "Apoyamos la iniciativa, pero les invito a presentar otras PNL para otro tipo de cuestiones, como que Mañueco inunde de empresas e industrias El Bierzo, como comprometió en la última campaña electoral, o un parque empresarial prometido por Juan Vicente Herrera», enumeró el socialista, para concluir asegurando que «por más que les duela, en contraposición con sus políticas, al final es el Gobierno de España el que pone el dinero sobre la mesa para la reindustrialización del Bierzo y su recuperación económica".