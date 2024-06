Corbón ya tiene quien recupere su historia

Publicado por M.C.Cachafeiro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Corbón del Sil, en el municipio de Palacios del Sil, no es que tenga una gran referencia en la Wikipedia: «Corbón del Sil es una localidad de España, del municipio leonés de Palacios del Sil. Dista a 8 kilómetros de la capital municipal. No constituye Entidad Local Menor, al no ser un concejo histórico, ya que surgió como venta en el siglo XIX en la jurisdicción de Susañe del Sil. Según el INE contaba en 2014 con 25 habitantes. El apeadero de Corbón, del Ferrocarril Ponferrada-Villablino, se ubica a escasos metros del casco urbano en el camino real de Corbón a Páramo, en las cercanías de Cediel, jurisdicción de Páramo del Sil. El acceso se realiza mediante un puente sobre el Sil de la antigua C-631, o la propia vía del tren».

Apenas cuatro párrafos para un pueblo que tiene mucha historia, y que intenta recuperar uno de sus descendientes más comprometidos, Julio Santín, que propone hacer una página web donde se recoja toda su historia, «acompañada por un dossier fotográfico.

«Yo he nacido en este pueblo y pasé parte de mi infancia en él —explica Julio Santín—. Los recuerdos que tengo están ligados a una dura decadencia en todos los aspectos. La minería, el ferrocarril y posteriormente el canal y la central de las Ondinas han sido los ejes industriales de aquellas fechas», sigue contando.

Su principal interés es el reconocimiento a todas aquellas personas que contribuyeron a la consolidación de todo tipo de industrias favorecidas por el enclave geográfico y el tren de vapor Ponferrada-Villablino, lo que ahora todo el mundo conoce como el Ponfeblino, y que convirtieron a Corbón «en uno de los pueblos más importantes de la provincia de León», explica Julio Santín, que si algo destaca es «la inquietud empresarial de aquellas gentes».

«En cada casa existía una actividad industrial a donde acudían gentes de los pueblos de alrededor, bien al médico, a la farmacia, al veterinario, al estanco, correos, hacer compras y encargos…», comenta.

Con toda la documentación que ha encontrado, recuerda también a los ilustres descendientes de Corbón: «Aquí nació Joaquín Ángel Soriano Villanueva, famoso pianista de música clásica. Ha desarrollado una importante labor difundiendo la música española por el mundo. Es catedrático de Piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha participado en orquestas como la Filarmónica de Israel, Orquesta Nacional de España, RAI de Italia, ORTF de Francia, Gürzenich de Alemania, Orquesta Sinfónica de Londres, etc…. Ostenta diferentes galardones y reconocimientos entre los que se encuentran la Medalla de Oro de las Artes, la Orden Francesa de las Artes y las Letras, la Medalla de la Ciudad de París y la Orden Oficial del Mérito de la República de Lituania». O personas vinculadas a Corbón del Sil con residencia en Madrid fueron Luis de la Peña y Costa abogado del Estado, magistrado del Tribunal Supremo, director general de lo Contencioso y director General de Rentas Públicas, entre otros cargos y su hijo. «Su hijo Jorge de la Peña Paya, doctor ingeniero de Montes, organizó las reservas de caza Jaime de Foxá, la Demanda, Urbión y Cameros y fue galardonado con el premio «Personnalité de l’année 1970 pour la Protection de la Nature».

En lo personal, Santín recupera de su infancia «nuestro río Sil» y las grandes crecidas de los años 1959 y 1989. Aquel río «donde nos bañábamos y pescábamos, truchas, anguilas, reos y peces. En la zona de ‘las linares’ (antiguo km 40), existió un lavadero de oro. El puente primario, fue volado cuando la guerra y era de mármol, se pueden contemplar parte de los pilares en el río», recupera también de su niñez.

Con todo, quiere tener «un recuerdo especial para mis vecinos de Susañe del Sil, trabajadores de la minería y que en el escaso tiempo libre cultivaban sus tierras, segaban sus prados “con exquisitas frutas” y pastoreaban sus ganados. Todas las mañanas, les oía bajar corriendo a recoger su bota de vino y la bicicleta para ir a trabajar a la mina».

De momento, Julio Santín ha recuperado datos de muchos de esos prohombres de Corbón. «Esta es la historia de un pueblo llamado Villa de Corbón del Sil, como asi figura en todas las partidas de nacimiento», finaliza.