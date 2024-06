Jacinto Fernández Villalvilla, fiscal jefe de Ponferrada: «Los fiscales estamos centrados en hacer nuestro trabajo»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Jacinto Fernández Villalvilla, Fiscal Jefe de Ponferrada, fue el protagonista del programa de La Tertulia , que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León en la noche de los lunes. En un momento en que la Justicia abre los telediarios, Villalvilla no esquivó la actualidad nacional en una entrevista en la que hizo un pormenorizado análisis del momento que atraviesa la Fiscalía en la comarca del Bierzo.

POLÍTICA Y JUSTICIA

«Hay miles de profesionales que no están en esa vorágine». El Fiscal Jefe de Ponferrada fue preguntado por la situación que vive la Justicia en el ámbito nacional, con las polémicas sobre el Fiscal General del Estado. Jacinto Fernández Villalvilla defendió que «la Justicia se hace día a día» y que hay miles de profesionales que «no están en esa vorágine», sino centrados «en hacer su trabajo lo mejor posible».

SITUACIÓN DEL BIERZO

Objetivo, consolidar ocho fiscales En cuanto a la Fiscalía en el Bierzo, Villalvilla señaló que el año pasado no hubo un incremento de la actividad, al contrario de años anteriores, debido entre otras causas a algunos conflictos laborales de funcionarios y profesionales de Justicia, si bien esa carga de trabajo se está notando ahora. En cuanto al personal en la Fiscalía de Ponferrada, se ha incorporado una fiscal de forma temporal, cuya plaza espera que se consolide tras la creación del Juzgado de Primera Instancia número 6. En total, son ocho fiscales. «La actividad en el ámbito civil es notable y en el penal el juzgado también tiene una elevada carga de trabajo», resumió el Fiscal Jefe de Ponferrada.

Villalvilla, anoche, en el programa de La Tertulia. ANA F. BARREDO

NUEVOS DELITOS

Mayor incidencia de todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están llevando a los fiscales a la especialización, con un fiscal, en el caso de Ponferrada, experto en delitos informáticos. «La actividad delictiva ha ido cambiando; hoy en día sigue habiendo robos, robos con intimidación y violencia, pero hay una mayor incidencia de los medios tecnológicos, informáticos. Lo vemos en el día a día. Nos debemos adaptar como se están adaptando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución de este tipo de delitos», dijo Villalvilla.

FIN DE LA MINERÍA

También se nota en los delitos. Los delitos, admitió Villalvilla, están cambiando en El Bierzo como consecuencia del final de la minería, especialmente los económicos. En el ránking siguen apareciendo los delitos contra la mujer, la seguridad vial, el tráfico de drogas y el nuevo fenómeno de los delitos ligados a las nuevas tecnologías, que es una realidad a nivel nacional, insistió en su respuesta. Sobre los delitos relacionados con las drogas, sigue habiendo una incidencia en el Bierzo importante que es combatida por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

«Muchas veces no se denuncian». El Fiscal Jefe de Ponferrada fue preguntado por la situación que viven las mujeres víctimas de violencia machista. Villalvilla lamentó que «muchas veces no se denuncia y eso supone un obstáculo casi insalvable». El Fiscal Jefe reconoció que también es un tema de educación. «Se ha hecho un avance importante. En el Bierzo hemos tenido casos muy notorios; al final es una labor de persecución y también debe haber, por parte de la sociedad, una implicación en esa lucha», señaló.

ACOSO A MENORES

«Tengo la máxima preocupación». Las redes sociales están generando situaciones de acoso y otros delitos aún más graves que afectan a menores. «No es una violencia física, pero sí psicológica, moral, que mina los derechos de la persona de una manera gravísima», señaló Jacinto Fernández Villalvilla. En ese sentido, reconoció que le preocupa la situación en los colegios. «Los padres, yo como padre, tengo la máxima preocupación. A veces hay que corregir situaciones que van a más. Las redes sociales generan situaciones de frustración. Es también, por tanto, un esfuerzo educativo y familiar», dijo. En su opinión, cree que hay que darle una vuelta a la situación para una mayor protección de los menores, admitiendo que «no se pueden poner puertas al campo» pero sí con una respuesta que prime la defensa del menor.

INSTRUCCIÓN

«Más temprano que tarde, llegará». Jacinto Fernández Villalvilla no cree que sea el momento de plantear que el fiscal sea el instructor en los casos judiciales, al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos. Y no lo es por el momento que se vive a nivel nacional, según dijo. «Llevamos desde la democracia con ese debate. Más temprano que tarde terminará siendo así. Me gustaría que fuera un sistema en el que actuar de forma objetiva, independiente, primara. Hay fórmulas en Europa. Ahora hay una situación que no es adecuada para que salga adelante ahora», resumió.

CASO PEDRO MUÑOZ

«El trabajo de la fiscal ha sido impecable». Sobre el caso Pedro Muñoz, respetando que todavía se está en una fase de recursos, Jacinto Fernández Villalvilla dijo que el trabajo de la fiscal del caso fue «impecable». Villalvilla lamentó los ataques que sufrió en su momento al conocerse la calificación del caso y lamentó algunas interpretaciones que se trasladaron a la opinión pública. «A veces hay que tener un temple más allá de los exigible. Ha sido una labor muy profesional. Se ha llevado a un plano puramente jurídico. Se han dicho muchas cosas, pero no voy a entrar en ellas», señaló.