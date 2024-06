El Bierzo teme un mal año tras una tormenta que fue «histórica»

Publicado por M. C. Cachafeiro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

«Ahora es como curar las heridas; esperemos que sanen». La frase es de un viticultor después de revisar una viña afectada por la tormenta que descargó granizo la tarde del pasado martes en la zona de Cacabelos y Arganza, cuyos Ayuntamientos van a pedir la declaración de ‘zona castastrófica’ para intentar ayudar a los muchos afectados por un fenómeno atmosférico que ni los más mayores recordaban en décadas. Lo peor es que lo que quedaba de cereza por recoger, ya se da por perdido.

La Estación de Avisos, dependiente de la Junta de Castilla y León, definió este miércoles la granizada como «histórica». Afectó, según una primera valoración, a los municipios de Cacabelos, Carracedelo, Arganza y Camponaraya y provocó daños de diversa consideración en todos los cultivos de esas zonas, en viñedos, manzanos y huerta. En la sede de la Estación de Avisos se recogieron 15 litros por metro cuadrado en media hora y «en el centro de la tormenta seguramente cayó más», explicó un portavoz.

En esa primera revisión se han detectado daños en hojas, en los racimos de vid más expuestos y en las manzanas principalmente orientadas hacia el oeste. En municipios como Arganza, el 70% de la superficie dedicada a la vid se vio afectada, según el alcalde.

Detalle de una viña dañada por la granizada.L. DE LA MATA

«Actualmente las viñas se encuentran en estado fenológico desde plena floración hasta tamaño guisante. Desde este momento, y hasta el envero, los racimos son muy sensibles a los ataques de mildiu y de blackrot. Debido a las tormentas de los últimos días, el riesgo de infecciones causadas por estos dos hongos en racimo es muy alto», explicó el portavoz de este servicio de la administración autonómica. Y en cuanto a los manzanos, existe riesgo alto de infección por moteado (hongos del género Venturia). «Los racimos más adelantados tienen bayas rotas por los golpes del granizo, y en las manzanas se pueden observar los impactos de la piedra. Todo esto genera riesgo de pudriciones causadas por hongos (Botrytis en racimos y Alternaria y Monilia en manzano, entre otros)», resumieron desde la Estación de Avisos.

Los técnicos de los diferentes sellos de calidad de la comarca, especialmente de la pera conferencia, la manzana reineta y el pimiento, que están en plena producción, comprobaron a primera hora el alcance de los daños que, por fortuna, no parecen demasiado graves y en principio no van a suponer grandes pérdidas. El presidente de la Asociación de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, aseguró que las fincas que se vieron afectadas por la granizada no tienen demasiados árboles. «La zona afectada fue la de Arganza, Quilós, Cacabelos hacia Carracedo y llegando un poco hasta Narayola. Provocó daños, la fruta está marcada y los pimientos presentan hojas rotas. El resto de zonas no tiene daños así que lo positivo es que no cogió una gran zona frutícola», explicó a Ical.

En los viñedos, como corroboraron en Prada a Tope, los daños son importantes pero hay que esperar a que la uva crezca para conocer el verdadero impacto en la cosecha., aunque hay bodegas que son más pesimistas.

Por otro lado, Arganza y Cacabelos pedirán la declaración de 'zona catastrófica'. «Es lo que podemos hacer por nuestra gente», explicó este miércoles la alcaldesa de Cacabelos, Irene González, a este periódico después de anunciar que solicitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia, conocida como «zona catastrófica», petición que también se va a hacer este jueves en el Pleno el Ayuntamiento de Arganza. Irene González, por otro la, valoró la reacción del Ayuntamiento para limpiar y despejar las calles con la ayuda de los vecinos, los Bomberos de Ponferrada, los empleados municipales, y personal de la Mancomunidad de Aguas del Bierzo, a los que quiso agradecer su trabajo.

El alcalde de Arganza, Francisco Javier Ovalle, que conoce muy bien el sector vitivinícola, se mostró pesimista y aseguró este miércoles que viticultores y bodegueros —muchos de importantes bodegas de la DO— se encuentran apesadumbrados por lo que pueda pasar este año con la aparición de hongos en las viñas, lo que puede generar pérdidas económicas en la campaña. El Ayuntamiento afrontó con medios propios en la mañana de ayer las numerosas incidencias provocadas por las tormentas.